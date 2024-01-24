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10 речей в будинку, які потрібно чистити щотижня, щомісяця та щороку

Що потрібно чистити в будинку щотижня, щомісяця та щороку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Прибирання у будинку - важливий атрибут життя. Важливо знати, що потрібно очищати регулярно, а у яких місяцях потрібно прибирати лише раз на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Що чистити щотижня

Стіл

Професійна організаторка дому Шантая Дакворт каже, що місця, до яких найчастіше торкаються слід чистити щотижня. Все тому, що на них швидко накопичуються мікроби.

"Це речі, до яких часто торкаються кілька людей у домі, і в них легко накопичуються мікроби", - розповіла вона.

Щотижневе прибирання цих місць зведе до мінімуму ризик поширення хвороб і допоможе вам підтримувати чисте середовище. Також рекомендується частіше очищати й дезінфікувати ці місця, якщо хтось у будинку хворий.

Простирадла та банні рушники

Раз на тиждень рекомендується прати всю білизну, яку ви використовуєте щодня. Своєчасне прання речей частого використання може допомогти запобігти алергії та захиститися від мікробів.

Холодильник

Потрібно чистити щомісяця

Техніка

Такі прилади як духовки, мікрохвильові печі та холодильники з часом можуть накопичувати бруд і запахи. Щомісячне очищення запобігає накопиченню бруду, забезпечує оптимальну продуктивність і продовжує термін служби вашої техніки.

Шафи

Потрібно щомісяця наводити порядок у своїй шафі. Це позбавить від перевантаженості.

Шафи можуть швидко стати захаращеними, особливо якщо члени сім'ї кидають туди речі, не складаючи їх належним чином. Тому варто виділяти час, щоб навести там лад.

Комора

Що чистити щороку

Системи опалення та вентиляції 

Систему опалення, вентиляції та кондиціонування вашого будинку також слід регулярно чистити. Це допомагає всім системам залишатися чистими від пилу та працювати на повну силу. Також не забувайте міняти фільтри.

Матраци

Матраци можуть накопичувати крихти й пил. Тому варто щороку пилососити та чистити матраци, щоб запобігти проблемам з алергією та комахами й пиловими кліщами.

Іграшки

Святкові прикраси

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