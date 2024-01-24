10 вещей в доме, которые нужно чистить каждую неделю, месяц и год

Что чистить еженедельно

Стол

Профессиональная организаторша дома Шантая Дакворт говорит, что места, к которым чаще всего прикасаются, следует чистить еженедельно. Все потому, что на них быстро скапливаются микробы.

"Это вещи, к которым часто прикасаются несколько человек в доме, и на них легко скапливаются микробы", - рассказала она.

Еженедельная уборка этих мест сведет к минимуму риск распространения болезней и поможет вам поддерживать чистую среду. Также рекомендуется чаще очищать и дезинфицировать эти места, если кто-то в доме болен.

Простыни и банные полотенца

Раз в неделю рекомендуется стирать все белье, которое вы используете каждый день. Своевременная стирка вещей частого использования может помочь предотвратить аллергию и защититься от микробов.

Холодильник

Нужно чистить ежемесячно

Техника

Такие приборы, как духовки, микроволновые печи и холодильники, со временем могут накапливать грязь и запахи. Ежемесячная очистка предотвращает накопление грязи, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы вашей техники.

Шкафы

Нужно ежемесячно наводить порядок в своем шкафу. Это избавит от перегруженности.

Шкафы могут быстро стать захламленными, особенно если члены семьи бросают туда вещи, не складывая их должным образом. Поэтому следует выделять время, чтобы навести там порядок.

Кладовка

Что чистить каждый год

Системы отопления и вентиляции

Система отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома также следует регулярно чистить. Это помогает всем системам оставаться чистыми от пыли и работать в полную силу. Также не забывайте менять фильтры.

Матрасы

Матрасы могут накапливать крошки и пыль. Поэтому следует ежегодно пылесосить и чистить матрасы, чтобы предотвратить проблемы с аллергией и насекомыми и пылевыми клещами.

Игрушки

Праздничные украшения