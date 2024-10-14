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10 простых способов сделать квартиру на вид чище, чем есть на самом деле

Понедельник 14 октября 2024 19:30
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10 простых способов сделать квартиру на вид чище, чем есть на самом деле Как быстро создать иллюзию чистоты (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Иногда к нам неожиданно заходят гости, и времени на генеральную уборку просто нет. В такие моменты несколько простых лайфхаков могут быстро создать впечатление чистоты и порядка в доме.

РБК-Украина (проект Styler) собрала полезные советы, что делать, если вы хотите, чтобы ваш дом выглядел свежим и опрятным за короткое время.

Проветрите помещение

Самый быстрый способ освежить атмосферу в доме - открыть окна и впустить немного свежего воздуха. Это не только избавит от неприятных запахов, но и создаст ощущение чистоты. Даже несколько минут проветривания придаст жилищу свежий вид, особенно если на улице прохладно.

Вытряхните коврики у входа

Грязь на ковриках у двери может легко распространиться по дому, когда гости пройдут по нему. Быстро вытряхните или пропылесосьте коврики, чтобы избежать этого. Чистые коврики сразу сделают помещение более чистым.

Наполните раковину водой

Если у вас нет времени вымыть посуду, заполните раковину мыльной водой. Пена из моющего средства скроет грязную посуду и сделает кухню более чистой. Это простой способ избежать неприятных взглядов на кучу посуды.

Расставьте книги и журналы

Аккуратная организация предметов производит впечатление порядка. Составьте журналы и книги в стопки, расставьте их на полках симметрично. Это поможет избавиться от ощущения беспорядка.

Вынесите мусор

Соберите мусор по всему дому, чтобы он не портил вид помещения. Быстрая уборка оберток, бумаг и ненужных предметов мгновенно сделает комнату чище. Пустое мусорное ведро также избавит от неприятного запаха.

Замените кухонные полотенца

Свежие кухонные полотенца создают впечатление, что кухня чистая и ухоженная. Можно также заменить губку для мытья посуды новой, что придаст чистоплотности кухонному пространству.

Протрите поверхности столов

Чистые столешницы делают комнату ухоженной. Протрите обеденный, журнальный и кухонный столы, чтобы не было пятен или грязи. Это важная деталь, которая сразу бросается в глаза.

Закройте ненужные комнаты

Сосредоточьтесь на тех зонах дома, где будут гости. Закройте дверь в спальню или другие помещения, где не планируете принимать людей. Это поможет сосредоточиться на чистых комнатах.

Обновите вид ванной комнаты

Быстрая уборка раковины и смесителя в ванной создаст ощущение свежести. Спрячьте зубные щетки и другие личные предметы, повесьте новое полотенце. Это простой способ сделать ванную комнату ухоженной.

Исправьте подушки и пледы

Просто подправьте диванные подушки и аккуратно сложите пледы. Это создаст уютный вид и придаст гостеприимству вашему дому.

Раньше мы писали, как идеально отмыть до блеска все главные предметы на кухне.

Читайте также, какие есть 5 способов быстро избавиться от неприятного запаха из слива раковины.

При написании материала были использованы источники: издания и сайты Martha Stewart, Apartment Therapy, Bob Vila.

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