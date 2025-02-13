10 простих продуктів, які зміцнюють нігті та прискорюють їх ріст

Яйця

Дерматолог Сара Сунг розповіла, що яйця відомі своїм багатим вмістом білка, а також біотину, відомого як вітамін B7. Доведено, що біотин збільшує міцність, твердість і товщину ламких нігтів.

Яйця також містять високоякісний білок, незамінні амінокислоти та здорові жири, які живлять ріст нігтів зсередини.

Лосось

Омега-3 жирні кислоти, які містяться в таких продуктах, як жирна риба та насіння льону, є ще однією важливою поживною речовиною для здоров’я нігтів.

Нестача омега-3 може призвести до ламкості нігтів. Тоді як лосось є чудовим джерелом цих здорових жирів. Ви можете насолоджуватись лососем на сніданок, обід або вечерю.

Курятина

Білок важливий для здоров’я нігтів, оскільки він є основним компонентом кератину, а нігті складаються переважно з кератину.

Куряча грудка та індичка - джерело нежирного білка, яке підтримує загальне здоров’я нігтів.

Бобові

Для всіх веганів і вегетаріанців бобові є чудовим джерелом білка. Більше того, бобові також містять залізо - важливу поживну речовину, яка може допомогти запобігти розщепленню нігтів.

Квасоля та сочевиця є поширеними прикладами бобових, які можна додати у салати, подавати з рисом або використовувати в соусах, таких як хумус.

Насіння гарбуза

Гарбузове насіння є чудовим вибором, оскільки воно багате цинком, який сприяє росту та відновленню нігтів. Ви можете перекусити смаженим гарбузовим насінням або посипати ними йогурт та салати.

Йогурт

Молочні продукти відомі своїм вмістом кальцію, який часто асоціюється з міцними кістками, але цей мінерал також важливий для здоров’я нігтів.

Багаті кальцієм молочні продукти, такі як грецький йогурт, сприяють зміцненню нігтів. Крім того, грецький йогурт також містить багато білка.

Ще один креативний спосіб їсти більше йогурту - використовувати його замість сметани під час приготування.

Диня

Вода вважається поживною речовиною, необхідною для здоров’я нігтів. Як і шкіра та волосся, нігті потребують зволоження, щоб бути міцними та здоровими.

Варто щодня пити багато води та зволожуючих напоїв, таких як трав’яний чай. Однак, фрукти та овочі також є чудовим джерелом води, сюди відноситься диня, кавун та огірки.

Цитрусові

Цитрусові, такі як апельсини та лимони, мають високий вміст вітаміну С, який корисний не лише для імунної системи. Вітамін С є антиоксидантом, який відіграє важливу роль у загальному здоров’ї та здоров’ї нігтів.

Антиоксиданти у фруктах і овочах допомагають білковим клітинам нігтів захиститися від окислювального стресу та пошкодження навколишнього середовища, сприяючи подальшому зміцненню та здоров’ю нігтів.

Вітамін С також стимулює вироблення колагену, структурного білка, який міститься в нігтях.

Овес

Овес є чудовим джерелом вітамінів групи B, включаючи біотин. 100-грамова порція сухого вівса містить 22 мікрограмів біотину.

Добова норма біотину становить приблизно 30 мкг для дорослих. Вівсяна каша є звичайним вибором для сніданку.

Листові зелені овочі

Темні листові овочі є концентрованим джерелом багатьох поживних речовин, таких як залізо та кальцій. Обидва необхідні для здорових нігтів.

Варто їсти чим більше шпинату, листової капусти, руколи і зелені.