10 продуктів харчування, на яких ніколи не можна економити

Мигдаль

Мигдаль містить багато поживних речовин, таких як магній, вітамін Е, залізо, кальцій, клітковина, та рибофлавін. Крім цього, вживання цих горіхів може зменшити ризик серцево-судинних захворювань та знизити рівень холестерину.

Сочевиця

Хоча сочевиця, зазвичай, вимагає тривалого часу приготування, її не варто виключати зі свого раціону. Адже вона є надійним джерелом клітковини, магнію та калію.

До того ж вона містить поліфеноли, завдяки яким має антиоксидантні, антидіабетичні, та протизапальні властивості.

Капуста листова

Цей листовий зелений овоч пропонує широкий спектр різних корисних речовин. Наприклад, ця надзвичайно поживна рослина є чудовим джерелом вітамінів С і К.

Капусту можна відварювати або готувати на пару. Або навіть додати до смузі.

Броколі

Броколі містить велику кількість клітковини, кальцію, калію, фолатів і фітонутрієнтів. Фітонутрієнти - це сполуки, які знижують ризик розвитку серцевих захворювань, та діабету. Броколі також містить важливі антиоксиданти, такі як вітамін С і бета-каротин.

Однак, відварювання броколі може зруйнувати багато її ключових поживних речовин - тому найкраще готувати її на пару.

Броколі - джерело клітковини, калію та фітонутрієнтів (фото: Freepik)

Авокадо

Деякі люди уникають вживати авокадо через його високий вміст жирів, хоча вони корисні для здоров'я. А також авокадо є хорошим джерелом клітковини, і містить вітаміни групи В, вітамін К і вітамін Е.

Крім цього, споживання авокадо допомагає підтримувати здоров'я серцево-судинної системи

Шпинат

Ця листова зелень має високий вміст антиоксидантів, особливо в сирому, приготованому на пару або злегка відвареному вигляді. Шпинат - джерело таких поживних речовин як вітаміни A, B-6, C, E і K, селен, цинк, фосфор, калій, кальцій, мідь та марганець.

Чорниця

Окрім клітковини, чорниця містить антиоксиданти та фітонутрієнти. Хоча фітонутрієнти не є необхідними для виживання, вони можуть допомогти запобігти хворобам і підтримувати життєво важливі функції організму.

Крім цього, вживання чорниці може допомогти запобігти серцево-судинним захворювання, знизити артеріальний тиск та зменшити ризик ожиріння.

Жирна риба

До жирної риби належать лосось, форель, скумбрія, оселедець, сардини та анчоуси. Філе цих риб містить високий рівень омега-3 жирних кислот, які корисні для серця і нервової системи.

Також омега-3 жирні кислоти можуть допомогти при запальних захворюваннях, таких як артрит. До того ж жирна риба містить велику кількість вітамінів А і D.

Філе лосося містить омега-3 жирні кислоти (фото: Freepik)

Курятина

Курятина - корисне м'ясо, адже є хорошим джерелом білка. Однак важливо пам'ятати, що методи приготування впливають на те, наскільки корисною буде курятина. Це означає, що слід обмежити споживання смаженої у фритюрі курки та завжди знімати шкірку перед вживанням.

Яйця

Яйця - ще одне джерело білка, яке можна легко включити до свого раціону.

Яйця містять вітаміни В-2 і В-12, які є важливими для збереження енергії та вироблення еритроцитів. А ще яйця - джерело незамінної амінокислоти лейцину, яка відіграє важливу роль у стимулюванні синтезу м'язового білка.

Яйця також містять достатню кількість холіну, важливого для клітинних мембран.