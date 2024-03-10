10 продуктов питания, на которых никогда нельзя экономить

Миндаль

Миндаль содержит много питательных веществ, таких как магний, витамин Е, железо, кальций, клетчатка и рибофлавин. Кроме этого, употребление этих орехов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина.

Чечевица

Хотя чечевица обычно требует длительного времени приготовления, ее не следует исключать из своего рациона. Она ведь является надежным источником клетчатки, магния и калия.

К тому же она содержит полифенолы, благодаря которым обладает антиоксидантными, антидиабетическими и противовоспалительными свойствами.

Капуста листовая

Этот зеленый листовой овощ предлагает широкий спектр различных полезных веществ. Например, это очень питательное растение является отличным источником витаминов С и К.

Капусту можно отваривать или готовить на пару. Или даже добавить в смузи.

Брокколи

Брокколи содержит большое количество клетчатки, кальция, калия, фолатов и фитонутриентов. Фитонутриенты - это соединения, снижающие риск развития сердечных заболеваний и диабета. Брокколи также содержит важные антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин.

Однако, отваривание брокколи может разрушить многие ее ключевые питательные вещества - поэтому лучше всего готовить ее на пару.

Брокколи - источник клетчатки, калия и фитонутриентов (фото: Freepik)

Авокадо

Некоторые люди избегают употреблять авокадо из-за его высокого содержания жиров, хотя они полезны для здоровья. А также авокадо является хорошим источником клетчатки и содержит витамины группы В, витамин К и витамин Е.

Кроме этого, потребление авокадо помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Шпинат

Эта листовая зелень имеет высокое содержание антиоксидантов, особенно в сыром, приготовленном на пару или слегка отварном виде. Шпинат - источник таких питательных веществ как витамины A, B-6, C, E и K, селен, цинк, фосфор, калий, кальций, медь и марганец.

Черника

Кроме клетчатки, черника содержит антиоксиданты и фитонутриенты. Хотя фитонутриенты не необходимы для выживания, они могут помочь предотвратить болезни и поддерживать жизненно важные функции организма.

Кроме этого, употребление черники может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снизить артериальное давление и уменьшить риск ожирения.

Жирная рыба

К жирной рыбе относятся лосось, форель, скумбрия, сельдь, сардины и анчоусы. Филе этих рыб содержит высокий уровень жирных кислот омега-3, которые полезны для сердца и нервной системы.

Также омега-3 жирные кислоты могут помочь при воспалительных заболеваниях, таких как артрит. К тому же, жирная рыба содержит большое количество витаминов А и D.

Филе лосося содержит жирные кислоты омега-3 (фото: Freepik)

Курятина

Курятина - полезное мясо, ведь является хорошим источником белка. Однако важно помнить, что методы приготовления влияют на то, насколько полезна курица.

Это означает, что следует ограничить употребление жаренной во фритюре курицы и всегда снимать кожуру перед употреблением.

Яйца

Яйца - еще один источник белка, который можно легко включить в свой рацион.

Яйца содержат витамины В-2 и В-12, которые важны для сохранения энергии и выработки эритроцитов. А еще яйца - источник незаменимой аминокислоты лейцина, играющей важную роль в стимулировании синтеза мышечного белка.

Яйца также содержат достаточное количество холина, важного для клеточных мембран.