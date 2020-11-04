10 причин принимать спирулину с точки зрения науки: не маркетинговый ход

Спирулина — добавка, о которой говорят многие диетологи и блогеры. Суперфуды часто вызывают подозрение и кажутся нам неэффективными, на которых маркетологи пытаются нажиться. Это возможно и правда, однако не во всех случаях. Какие 10 полезных свойств спирулины делают ее лучшей добавкой с точки зрения науки — рассказали в издании HealthLife.

Спирулина — это разновидность цианобактерий, представляющая собой семейство одноклеточных микробов, которые часто называют сине-зелеными водорослями. Они растут как в пресной, так и в соленой воде.

Спирулина потреблялась древними ацтеками, но снова стала популярной, когда НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования астронавтами. Стандартная суточная доза спирулины составляет 1-3 грамма, но эффективно используются дозы до 10 граммов в день. Чем же она так особенна?

1. Спирулина чрезвычайно богата многими питательными веществами.

Эта крошечная водоросль наполнена питательными веществами. Одна столовая ложка (7 г) сухого порошка спирулины содержит:

Белок: 4 грамма;

Витамин В1 (тиамин): 11% от суточной нормы;

Витамин B2 (riboflavin): 15% от суточной нормы;

Витамин B3 (niacin): 4% от суточной нормы;

Медь: 21% от суточной нормы;

Железо: 11% от суточной нормы;

Она также содержит магний, калий и марганец. Кроме того, в том же количестве содержится всего 20 калорий и 1,7 грамма легкоусвояемых углеводов. Ученые считают, что в соотношении с тем же весом любого другого продукта, спирулина является самой питательной добавкой на планете. Столовая ложка (7 граммов) спирулины содержит около 1 грамма жира, включая жирные кислоты омега-6 и омега-3 в соотношении примерно 1,5–1,0. Белок в спирулине дает все необходимые незаменимые аминокислоты.

2. Мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Спирулина — это фантастический источник антиоксидантов, которые могут защитить от окислительного повреждения. Его основной активный компонент называется фикоцианином. Это антиоксидантное вещество также придает спирулине ее уникальный сине-зеленый цвет.

Фикоцианин может бороться со свободными радикалами и подавлять выработку воспалений, обеспечивая впечатляющие антиоксидантные и противовоспалительные эффекты.

3. Может снизить "плохой" холестерин и триглицериды.

Как оказалось, спирулина положительно влияет на сердце. Например, она может снизить общий холестерин, "плохой" холестерин ЛПНП и триглицериды, одновременно повышая "хороший" холестерин ЛПВП. В исследовании участники со вторым типом диабета принимали 2 грамма спирулины в день, что помогло значительно улучшили эти показатели. Другое исследование с участием людей с высоким уровнем холестерина показало, что 1 грамм спирулины в день снижает уровень триглицеридов на 16,3% и "плохого" холестерина на 10,1%. Несколько других исследований показали благоприятные эффекты, хотя и с более высокими дозами 4,5–8 граммов в день.

4. Защищает "плохой" холестерин ЛПНП от окисления.

Спирулина снижает вероятность окисления липидов, что является ключевым фактором многих серьезных заболеваний. Предотвращает окисление "плохого" холестерина. В исследовании 8 граммов спирулины в день значительно снижали показатели окислительного повреждения. Также добавка положительно повлияла на уровень антиоксидантных ферментов в крови.

5. Может иметь противораковые свойства.

Исследования на животных показывают, что спирулина может снизить частоту возникновения рака и размер опухоли. Влияние спирулины на рак ротовой полости особенно хорошо изучено. В одном исследовании было обследовано 87 человек из Индии с предраковыми поражениями — так называемым оральным подслизистым фиброзом (ОСМФ) — во рту.

Среди тех, кто принимал 1 грамм спирулины в день в течение одного года, 45% видели, что их повреждения исчезли — по сравнению только с 7% в контрольной группе. Когда эти люди перестали принимать спирулину, почти у половины из них в следующем году вновь развились очаги поражения.

В другом исследовании 40 человек с оральным подслизистым фиброзом 1 грамм спирулины в день приводил к лучшим результатам лечения, чем препарат Пентоксифиллин.

6. Может снизить кровяное давление.

Хотя 1 грамм спирулины неэффективен, было показано, что доза в 4,5 грамма в день снижает артериальное давление у людей без гипертензии. Считается, что это снижение связано с увеличением производства оксида азота, сигнальной молекулы, которая помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.

7. Улучшает симптомы аллергического ринита.

Спирулина — популярное альтернативное "лекарство" против симптомов аллергического ринита, и есть доказательства того, что оно может быть эффективным. В исследовании 127 человек с аллергическим ринитом принимали 2 грамма спирулины в день, что помогло резко уменьшить такие симптомы, как выделение из носа, чихание, заложенность носа и зуд.

8. Способствует лечению анемии.

В исследовании, проведенном с участием 40 пожилых людей с анемией в анамнезе, добавки спирулины увеличили содержание гемоглобина в эритроцитах и улучшили иммунную функцию. Имейте в виду, что это всего лишь одно исследование. Прежде чем давать какие-либо рекомендации, необходимы дополнительные исследования.

9. Может улучшить мышечную силу и выносливость.

В двух исследованиях спирулина повышала выносливость, значительно увеличивая время, необходимое для того, чтобы люди устали. Спирулина может включать многочисленные преимущества для физических упражнений, в том числе повышать выносливость и мышечную силу.

10. Может помочь контролировать уровень сахара в крови

В некоторых исследованиях результат приема спирулины превзошел влияние лекарств от диабета, в том числе Метформин. Маркер долгосрочного уровня сахара в крови, снизился с 9% до 8%, что является существенным. Исследования показывают, что снижение этого маркера на 1% может снизить риск смерти, связанной с диабетом, на 21%.

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