10 причин приймати спіруліну з точки зору науки: не маркетинговий хід

Спіруліна — добавка, про яку говорять багато дієтологів і блогерів. Суперфуди часто викликають підозру і здаються нам неефективними, на яких маркетологи намагаються нажитися. Це можливо і правда, однак не у всіх випадках. Які 10 корисних властивостей спіруліни роблять її кращою добавкою з точки зору науки — розповіли у виданні HealthLife.

Спіруліна — це різновид ціанобактерій, що становить собою сімейство одноклітинних мікробів, які часто називають синьо-зеленими водоростями. Вони ростуть як в прісній, так і в солоній воді.

Спіруліна споживалася стародавніми ацтеками, але знову стала популярною, коли НАСА запропонував вирощувати її в космосі для використання астронавтами. Стандартна добова доза спіруліни становить 1-3 грами, але ефективно використовуються дози до 10 грамів в день. Чим же вона така особлива?

1. Спіруліна надзвичайно багата багатьма поживними речовинами.

Ця крихітна водорість наповнена поживними речовинами. Одна столова ложка (7 г) сухого порошку спіруліни містить:

Білок: 4 грама;

Вітамін В1 (тіамін): 11% від добової норми;

Вітамін B2 (riboflavin): 15% від добової норми;

Вітамін B3 (niacin): 4% від добової норми;

Мідь: 21% від добової норми;

Залізо: 11% від добової норми;

Вона також містить магній, калій і марганець. Крім того, в тій же кількості міститься всього 20 калорій і 1,7 грама легкозасвоюваних вуглеводів. Вчені вважають, що у співвідношенні з тією ж вагою будь-якого іншого продукту, спіруліна є найбільш поживною добавкою на планеті. Столова ложка (7 грамів) спіруліни містить близько 1 грама жиру, включаючи жирні кислоти омега-6 та омега-3 у співвідношенні приблизно 1,5–1,0. Білок в спіруліні дає всі необхідні незамінні амінокислоти.

2. Потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

Спіруліна — це фантастичне джерело антиоксидантів, які можуть захистити від окислювального пошкодження. Його основний активний компонент фікоцианіном. Ця антиоксидантна речовина також надає спіруліні її унікальний синьо-зелений колір.

Фікоцианін може боротися з вільними радикалами та пригнічувати вироблення запалень, забезпечуючи вражаючі антиоксидантні та протизапальні ефекти.

3. Може понизити "поганий" холестерин і тригліцериди.

Як виявилося, спіруліна позитивно впливає на серце. Наприклад, вона може знизити загальний холестерин, "поганий" холестерин ЛПНЩ і тригліцеридів, одночасно підвищуючи "хороший" холестерин ЛПВЩ. У дослідженні учасники з другим типом діабету приймали 2 грами спіруліни в день, що допомогло значно поліпшили ці показники. Інше дослідження за участю людей з високим рівнем холестерину показало, що 1 грам спіруліни в день знижує рівень тригліцеридів на 16,3% і "поганого" холестерину на 10,1%. Кілька інших досліджень показали сприятливі ефекти, хоча і з більш високими дозами 4,5–8 грамів в день.

4. Захищає "поганий" холестерин ЛПНЩ від окислення.

Спіруліна знижує ймовірність окислення ліпідів, що є ключовим фактором багатьох серйозних захворювань. Запобігає окисленню "поганого" холестерину. У дослідженні 8 грамів спіруліни в день значно знижували показники окисного пошкодження. Також добавка позитивно вплинула на рівень антиоксидантних ферментів у крові.

5. Може мати протиракові властивості.

Дослідження на тваринах показують, що спіруліна може знизити частоту виникнення раку і розмір пухлини. Вплив спіруліни на рак ротової порожнини особливо добре вивчено. В одному дослідженні було обстежено 87 осіб з Індії з передраковими ураженнями — так званим оральним підслизовим фіброзом (ОСМФ) — у роті.

Серед тих, хто приймав 1 грам спіруліни в день протягом одного року, 45% бачили, що їх пошкодження зникли — в порівнянні з 7% в контрольній групі. Коли ці люди перестали приймати спіруліну, майже у половини з них в наступному році знову розвинулися вогнища ураження.

В іншому дослідженні 40 осіб з оральним підслизовим фіброзом 1 грам спіруліни в день приводив до кращих результатів лікування, ніж препарат Пентоксифілін.

6. Може знизити кров'яний тиск.

Хоча 1 грам спіруліни неефективний, було показано, що доза в 4,5 грама в день знижує артеріальний тиск у людей без гіпертензії. Вважається, що це зниження пов'язане зі збільшенням виробництва оксиду азоту, сигнальної молекули, яка допомагає кровоносним судинам розслаблятися і розширюватися.

7. Покращує симптоми алергічного риніту.

Спіруліна — популярні альтернативні "ліки" проти симптомів алергічного риніту, і є докази того, що вона може бути ефективною. У дослідженні 127 осіб з алергічним ринітом приймали 2 грами спіруліни в день, що допомогло різко зменшити такі симптоми, як виділення з носа, чхання, закладеність носа та свербіж.

8. Сприяє лікуванню анемії.

У дослідженні, проведеному за участю 40 літніх людей з анемією в анамнезі, добавки спіруліни збільшили вміст гемоглобіну в еритроцитах і поліпшили імунну функцію. Майте на увазі, що це всього лише одне дослідження. Перш ніж давати які-небудь рекомендації, необхідні додаткові дослідження.

9. Може поліпшити м'язову силу і витривалість.

У двох дослідженнях спіруліна підвищувала витривалість, значно збільшуючи час, необхідний для того, щоб люди втомилися. Спіруліна може включати численні переваги для фізичних вправ, в тому числі підвищувати витривалість і м'язову силу.

10. Може допомогти контролювати рівень цукру в крові

У деяких дослідженнях результат прийому спіруліни перевершив вплив ліків проти діабету, в тому числі Метформін. Маркер довгострокового рівня цукру в крові, знизився з 9% до 8%, що є суттєвим. Дослідження показують, що зниження маркера на 1% може знизити ризик смерті, пов'язаної з діабетом, на 21%.

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