10 причин подивитися новий фільм "Я, Побєда і Берлін"

Чому варто подивитися кінострічку "Я, Побєда і Берлін"

Причина перша. Основою для фільму стало не саме життя Кузьми, а його автобіографія та спогади його рідних та друзів.

Причина друга. Зйомки фільму розпочалися ще у 2020 році й від самого початку було заплановано залучити понад 50 локацій. Мова йде не лише про Україну, а ще й про Берлін.

Заради картини відтворили інтер’єри культових закладів, фактично побудували один з районів Берліна у Львові. За світлинами фотохудожників тих років вдалося максимально точно відтворити хаусний Берлін, з графіті, плакатами того часу.

Причина третя. Ідентичність головного героя з Кузьмою Скрябіним. Відомо, що кастинг проходив понад пів року. І лише Іван Бліндар виявився схожим з артистом не лише зовні, а ще й має подібну філософію життя. Також Бліндар чіпляє своєю харизмою та подачею. Хоча Іван не був знайомий з Андрієм, але з дитинства був шанувальником його творчості.

Кадри з фільму "Я, Побєда і Берлін"

Причина четверта. Актор жив життям Скрябіна під час підготовки до ролі: Іван слухав музику Кузьми, читав його твори, інтерв’ю, дивився програми з його участю, спілкувався з друзями Андрія та його дружиною Світланою.

Ба більше, актор побував у Новояворівську, де, власне, й виріс музикант, відвідав школу, будинок, де він жив і завітав до будинку культури "Кристал", на сцені якого виступав Кузьма, спустився до підвалу, де була їхня репетиційна база. Також відвідав могилу Андрія у Брюховичах.

Причина п’ята. Головною родзинкою фільму "Я, Побєда і Берлін" є легендарні пісні Кузьми. А саме 16 авторських треків, які спеціально для картини виконують сучасні топові українські виконавці.

Причина шоста. У стрічці дуже правдоподібно відтворили атмосферу шалених 90-х, у які жив і творив Скрябін. Це помітно починаючи з локацій, образів героїв, до музики й найдрібніших деталей.

Глядачі побачать багато цікавих тогочасних атрибутів. А саме: суцільний денім, різноколірні бомбери, картаті сорочки, довгі плащі, стильові окуляри та червоні колготки. Ці речі шукали по всій країні, на блошиних ринках та в костюмерних цехах кіностудій.

Творці фільму навіть знайшли музичну апаратуру того часу. І навіть справжній мікрофон Кузьми, з яким він виступав, а це велика цінність для кожного, хто причетний до автобіографічного фільму про легенду.

Причина сьома. Дружина Андрія Кузьменка, Світлана, яка консультувала знімальну групу, та була присутня на майданчику, передала улюблений касетний магнітофон Кузьми. А також помітила схожість Івана з Андрієм.

Причина восьма. Правдоподібна та цікава любовна лінія. Кохану Кузі, Барбару, зіграла молода акторка Марія Стопник. на кастинг Іван та Марія прийшли закоханими. А як склалися стосунки пари у фільмі, глядачі побачать незабаром на великих екранах.

Кадр з фільму "Я, Побєда і Берлін"

Причина дев’ята. До знімання стрічки Бліндар не мав водійського досвіду, але заради фільму навчився, та ще й на раритетній "Побєді".

Причина десята. Автівка, як окремий персонаж. Стару та майже вбиту легендарну машину "Побєда", команда фільму повністю реставрувала, оснастили салон новими панелями приладів з кіношним освітленням і підсвічуванням, встановили систему дистанційного запуску двигуна. Заради знімання прописали спеціальні звуки та конфігурацію роботи фар.

Кадри з фільму "Я, Побєда і Берлін"