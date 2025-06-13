10 правил життя, які українцям варто перейняти у мешканців найщасливішої країни світу

Фінляндія вже не перший рік очолює світові рейтинги за рівнем щастя. Такий результат - не випадковість, а наслідок простих, але ефективних звичок.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про звички, які варти перейняти українцям, щоб навчитися жити спокійно, вдумливо і з насолодою.

Вміння покладатися на себе

Фіни звикли самостійно вирішувати побутові й життєві завдання - від приготування їжі до дрібного ремонту. Це не лише економія, а й спосіб залишатися активним і незалежним. Робити щось власноруч - це водночас фізичне тренування і психологічна підтримка.

Щоденні прогулянки на природі

Прогулянки на свіжому повітрі - важлива частина фінського стилю життя. Вони допомагають зняти стрес, перезавантажити думки та відновити енергію. Достатньо хоча б щоденної мандрівки в парк або до найближчої зеленої зони.

Розвивайте інтелект і любов до читання

Фіни - справжні фанати бібліотек і книг. У країні з 5 мільйонами мешканців щороку беруть понад 60 мільйонів книжок. Навіть на заправках можна знайти міні-бібліотеки, де, окрім книг, дають у тимчасове користування інструменти та інвентар.

Любов до читання - дуже корисна фінська звичка (фото: Freepik.com)

Більше рухайтеся у повсякденному житті

Активність не обов’язково означає спортзал - це може бути прибирання, робота в саду чи навіть піша прогулянка. У Фінляндії популярна ідея "корисного руху", коли фізичні навантаження інтегруються в повсякденні справи.

Обирайте велосипед або ходьбу замість авто

Фіни часто відмовляються від транспорту на користь пішої ходи чи велосипеда. Це не лише корисно для здоров’я, а й екологічно та економно. Щоденна руханка до роботи й назад допомагає тримати мозок у формі.

Цінуйте звичайне життя

Фінське щастя - не в розкоші, а в умінні насолоджуватися повсякденними речами. Чашка кави в тиші, книга, прогулянка - маленькі радощі мають велике значення. Вміння жити "тут і зараз" - основа спокою і вдячності.

Фіни також цінують ідею"хюґе" (фото: Freepik.com)

Загартовуйтеся холодною водою

Зимове плавання чи контрастний душ - не екстрим, а частина фінської культури. Регулярне контактування з холодом стимулює імунітет, покращує кровообіг та викликає приплив гормонів щастя. Почати варто з літнього загартовування і поступового звикання.

Їжте просто, але збалансовано

Фінська дієта не складна: багато овочів, злаків, білків і мінімум перероблених продуктів. Принцип "тарілки" - половина овочів, чверть - крупи, чверть - білок. Вода - основний напій, а солодощі й газоване - виняток, а не норма.

Купуйте менше, але якісніше

У Фінляндії популярна філософія мінімалізму: менше речей - більше простору і спокою. Люди планують покупки, віддають перевагу вживаним або екологічним речам, а непотріб продають чи віддають. Це допомагає уникнути хаосу і цінувати справжні потреби.

Ставтесь до дітей з повагою

У фінській культурі діти - повноцінні члени суспільства, чиї думки важливі. Їм дають свободу у виборі, самовираженні та навчанні, виховуючи впевнених у собі дорослих. Саме тому фінська система освіти вважається однією з найкращих у світі.