10 правил жизни, которые украинцам стоит перенять у жителей самой счастливой страны мира

Финляндия уже не первый год возглавляет мировые рейтинги по уровню счастья. Такой результат - не случайность, а следствие простых, но эффективных привычек.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о привычках, которые стоит перенять украинцам, чтобы научиться жить спокойно, вдумчиво и с наслаждением.

Умение полагаться на себя

Финны привыкли самостоятельно решать бытовые и жизненные задачи - от приготовления пищи до мелкого ремонта. Это не только экономия, но и способ оставаться активным и независимым. Делать что-то своими руками - это одновременно физическая тренировка и психологическая поддержка.

Ежедневные прогулки на природе

Прогулки на свежем воздухе - важная часть финского стиля жизни. Они помогают снять стресс, перезагрузить мысли и восстановить энергию. Достаточно хотя бы ежедневного путешествия в парк или в ближайшую зеленую зону.

Развивайте интеллект и любовь к чтению

Финны - настоящие фанаты библиотек и книг. В стране с 5 миллионами жителей ежегодно берут более 60 миллионов книг. Даже на заправках можно найти мини-библиотеки, где, кроме книг, дают во временное пользование инструменты и инвентарь.

Любовь к чтению - очень полезная финская привычка (фото: Freepik.com)

Больше двигайтесь в повседневной жизни

Активность не обязательно означает спортзал - это может быть уборка, работа в саду или даже пешая прогулка. В Финляндии популярна идея "полезного движения", когда физические нагрузки интегрируются в повседневные дела.

Выбирайте велосипед или ходьбу вместо авто

Финны часто отказываются от транспорта в пользу пешей ходьбы или велосипеда. Это не только полезно для здоровья, но и экологично и экономно. Ежедневная ходьба до работы и обратно помогает держать мозг в форме.

Цените обычную жизнь

Финское счастье - не в роскоши, а в умении наслаждаться повседневными вещами. Чашка кофе в тишине, книга, прогулка - маленькие радости имеют большое значение. Умение жить "здесь и сейчас" - основа спокойствия и благодарности.

Финны также ценят идею "хюгге" (фото: Freepik.com)

Закаляйтесь холодной водой

Зимнее плавание или контрастный душ - не экстрим, а часть финской культуры. Регулярное контактирование с холодом стимулирует иммунитет, улучшает кровообращение и вызывает приток гормонов счастья. Начать стоит с летнего закаливания и постепенного привыкания.

Ешьте просто, но сбалансировано

Финская диета не сложная: много овощей, злаков, белков и минимум переработанных продуктов. Принцип "тарелки" - половина овощей, четверть - крупы, четверть - белок. Вода - основной напиток, а сладости и газировка - исключение, а не норма.

Покупайте меньше, но качественнее

В Финляндии популярна философия минимализма: меньше вещей - больше пространства и спокойствия. Люди планируют покупки, отдают предпочтение подержанным или экологичным вещам, а хлам продают или отдают. Это помогает избежать хаоса и ценить истинные потребности.

Относитесь к детям с уважением

В финской культуре дети - полноценные члены общества, чьи мнения важны. Им дают свободу в выборе, самовыражении и обучении, воспитывая уверенных в себе взрослых. Именно поэтому финская система образования считается одной из лучших в мире.