7 правил збирання грибів, які вбережуть життя під час "тихого полювання"

Окрім чудового відпочинку на природі сезон збирання грибів може принести неприємні несподіванки. Навіть найбільш досвідченим грибникам варто не забувати про власну безпеку, аби не потрапити в пастку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найбільші небезпеки та найважливіші правила, яких варто дотримуватися українцям під час "тихого полювання". Особливо - під час війни.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка ДСНС України у Facebook, сайт Ізяславського лісового господарства, портал Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, територія нашої держави перестала бути безпечною. У Державній службі з надзвичайних ситуацій українців закликають утриматись від прогулянок лісами, особливо на деокупованих територіях.
Якщо ви все ж таки вирішили ризикнути і вийти "на природу", будьте максимально обережні та пильні - під золотистим листям можуть ховатися не лише гриби, а й небезпечні міни та інші "ворожі" об'єкти, що мають лише одне призначення.
Під час збору грибів варто уникати місць, розміщених поблизу екологічно забруднених районів:
Зібрані в таких умовах гриби можуть принести більше шкоди, ніж користі, адже вони накопичують у собі отруйні речовини і стають непридатними для їжі.
Деякі гриби геть не схожі на "класичні" (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
Готуючись до "тихого полювання" обов'язково візьміть із собою "базову" аптечку. До неї необхідно додати дієвий антигістамінний препарат (знімає алергічну реакцію організму).
У лісі та на галявинах ви можете зустріти мурах, бджіл, джмелів, павуків, а також кліщів. Їхні укуси можуть позначитись на організмі найгіршим чином, тому ваш одяг під час збирання грибів повинен бути максимально "закритим" (головний убір, високе "горло", міцні високі чоботи тощо).
Інколи складно зрозуміти, що за комаха перед тобою (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
В Україні живуть три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Не всі ці тварини є отруйними і зазвичай проявляють агресію лише в разі небезпеки. Водночас щороку жертвами укусів змій стають десятки людей (переважно через власну необачність чи нерозважливість).
Щоб уберегти власне життя під час пошуку грибів, будьте надзвичайно обережними:
Аби не заблукати й не натрапити на неприємності під час збору грибів, намагайтесь ходити відомими вам стежками на знайомих ділянках.
Якщо ви вирушаєте на нові місця, дослідіть спершу мапи регіону чи конкретної локації, збережіть їх собі на телефоні (щоб вони були доступні в режимі "офлайн" - без інтернету). Переконайтесь що там немає боліт, нестійких ґрунтів чи небезпечних урочищ і прірв.
Крім того, намагайтесь оминати будь-яких диких звірів - кабанів, ведмедів, здичавілих собак і вовків, лисиць чи борсуків.
Коли кожне дерево - схоже на інше, загубитись легко (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
Грибне "полювання" найкраще розпочинати рано вранці, коли температура повітря ще достатньо низька. Ближче до полудня стає тепліше, і зайвий одяг варто знімати, щоб організм не перегрівався.
Аби уберегтись від застуди, одяг краще підготувати з вечора (попередньо переглянувши прогноз погоди на потрібний день у потрібному місці). Він має бути не тільки зручним, але й пристосованим до тих температур, з якими ви зустрінетесь під час прогулянки на природі.
Складати до кошика всі гриби підряд ніяк не можна, адже перше правило грибника - не впевнений, не бери. Для того, щоб отримати від "тихого полювання" задоволення, а не проблеми, слід пам'ятати про низку основних правил:
Вирушаючи в ліс по гриби, необхідно знати правила їх збирання, а також дотримуватися правил поведінки в лісі та елементарної культури спілкування з живою природою - задля збереження грибних запасів і заощадження лісу.
Основні поради від лісників:
Успішного "полювання"! (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи корисні для здоров'я гриби, і чи можна їх давати дітям.
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