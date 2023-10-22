7 правил збирання грибів, які вбережуть життя під час "тихого полювання"

"Ворожі" об'єкти

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, територія нашої держави перестала бути безпечною. У Державній службі з надзвичайних ситуацій українців закликають утриматись від прогулянок лісами, особливо на деокупованих територіях.

Якщо ви все ж таки вирішили ризикнути і вийти "на природу", будьте максимально обережні та пильні - під золотистим листям можуть ховатися не лише гриби, а й небезпечні міни та інші "ворожі" об'єкти, що мають лише одне призначення.

У лісі легко не помітити небезпечні об'єкти (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Забруднення

Під час збору грибів варто уникати місць, розміщених поблизу екологічно забруднених районів:

сміттєзвалищ

токсичних виробництв

полів, оброблених пестицидами

міських парків, скверів, дворів

місць із підвищеним радіаційним фоном

ділянок, близьких до автомагістралей

Зібрані в таких умовах гриби можуть принести більше шкоди, ніж користі, адже вони накопичують у собі отруйні речовини і стають непридатними для їжі.

Деякі гриби геть не схожі на "класичні" (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Небезпечні комахи

Готуючись до "тихого полювання" обов'язково візьміть із собою "базову" аптечку. До неї необхідно додати дієвий антигістамінний препарат (знімає алергічну реакцію організму).

У лісі та на галявинах ви можете зустріти мурах, бджіл, джмелів, павуків, а також кліщів. Їхні укуси можуть позначитись на організмі найгіршим чином, тому ваш одяг під час збирання грибів повинен бути максимально "закритим" (головний убір, високе "горло", міцні високі чоботи тощо).

Інколи складно зрозуміти, що за комаха перед тобою (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Отруйні плазуни

В Україні живуть три види отруйних гадюк, вужі, полози, ящірки, черепахи та інші плазуни. Не всі ці тварини є отруйними і зазвичай проявляють агресію лише в разі небезпеки. Водночас щороку жертвами укусів змій стають десятки людей (переважно через власну необачність чи нерозважливість).

Щоб уберегти власне життя під час пошуку грибів, будьте надзвичайно обережними:

розгортайте листя й траву за допомогою зручної палки (ціпка)

сідайте на землю (траву, листя) тільки після ретельної перевірки ділянки

за можливості оминайте, або ж ретельно перевіряйте землю в межах заболочених місцевостей, зарослих озер і ставків, старих пнів, копиць сіна, стовбурів повалених дерев і т.ін. (саме там найчастіше ховаються отруйні плазуни)

не наближайтесь до змії чи інших плазунів, якщо побачили їх неподалік (у разі небезпеки вони можуть проявляти агресію)

для лісових прогулянок вибирайте цупкий, зручний і максимально "закритий" одяг

У високій траві плазунам легко ховатися (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Незвідані території

Аби не заблукати й не натрапити на неприємності під час збору грибів, намагайтесь ходити відомими вам стежками на знайомих ділянках.

Якщо ви вирушаєте на нові місця, дослідіть спершу мапи регіону чи конкретної локації, збережіть їх собі на телефоні (щоб вони були доступні в режимі "офлайн" - без інтернету). Переконайтесь що там немає боліт, нестійких ґрунтів чи небезпечних урочищ і прірв.

Крім того, намагайтесь оминати будь-яких диких звірів - кабанів, ведмедів, здичавілих собак і вовків, лисиць чи борсуків.

Коли кожне дерево - схоже на інше, загубитись легко (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Застуда

Грибне "полювання" найкраще розпочинати рано вранці, коли температура повітря ще достатньо низька. Ближче до полудня стає тепліше, і зайвий одяг варто знімати, щоб організм не перегрівався.

Аби уберегтись від застуди, одяг краще підготувати з вечора (попередньо переглянувши прогноз погоди на потрібний день у потрібному місці). Він має бути не тільки зручним, але й пристосованим до тих температур, з якими ви зустрінетесь під час прогулянки на природі.

А ще на природі може раптово задощити (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

"Розумний" вибір

Складати до кошика всі гриби підряд ніяк не можна, адже перше правило грибника - не впевнений, не бери. Для того, щоб отримати від "тихого полювання" задоволення, а не проблеми, слід пам'ятати про низку основних правил:

гриби, які викликають сумніви, краще показати досвідченому грибнику (або просто залишити там, де вони ростуть)

ніколи не пробуйте гриби на смак чи запах (навіть якщо ви впевнені, що вони їстівні)

не збирайте гриби, які біля основи ніжки мають білий мішечок (пусте клубоподібне потовщення)

не збирайте перезрілі, в'ялі, зіпсовані, пошкоджені гриби

Кожен грибок має тішити око (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)

Поради початківцям

Вирушаючи в ліс по гриби, необхідно знати правила їх збирання, а також дотримуватися правил поведінки в лісі та елементарної культури спілкування з живою природою - задля збереження грибних запасів і заощадження лісу.

Основні поради від лісників:

гриби не варто зривати, аби не пошкодити грибницю (гриб краще обережно зрізати гострим ножем біля основи ніжки, або ж "викрутити" з грибниці)

збирати гриби краще в кошик чи провітрювану тару (у пластмасовому, чи металевому відрі, або ж у пластиковому пакеті гриби швидко "згорають")

перш ніж покласти гриб до кошика, його варто очистити від землі, сміття та листя

укладати гриби найкраще капелюшками вниз або боком

не варто збирати за раз більше грибів, ніж можливо переробити (зібрані гриби дуже швидко псуються і втрачають свої якості, тому їх необхідно обробити одразу ж після повернення з лісу)

не варто шукати гриби у високій траві, густих лісових хащах чи сильно затінених місцях (це - марно втрачені сили, нерви й час)

Успішного "полювання"! (фото: Ірина Костенко, РБК-Україна)