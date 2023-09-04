Чи корисні для здоров'я гриби, і чи можна їх давати дітям: пояснення лікаря
Гриби здавна є невід'ємною частиною української кухні. А процес збирання грибів навіть називають "тихим полюванням". Проте кожен рік з'являються новини із заголовками про отруєння грибами, часто зі смертельними наслідками.
Чи потрібно їсти гриби, і чи буде від них користь організму, - розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.
Чим корисні гриби
Їстівні гриби дійсно містять речовини, які приносять користь нашому організму. Зокрема, у них можна знайти:
- бета-глюкан - розчинна клітковина, корисна для серця
- глутатіон і ерготіонеїн - потужні антиоксиданти, що попереджають старіння та утворення ракових клітин
- селен - мікроелемент, необхідний для нормального функціонування щитовидки та чоловічої статевої системи
Чому від грибів отруєння?
Отруєння виникають найчастіше з таких причин:
- вживання сирих грибів у їжу
- погано проварені гриби
- вживання грибів з алкоголем (велике навантаження на печінку)
- збирання грибів на екологічно забруднених територіях (біля шосе великих заводів та фабрик, у радіаційно забруднених лісах)
- вживання в їжу умовно їстівних та отруйних грибів (через плутання їх із їстівними грибами)
Чи можна гриби давати дітям?
Дітям до 2-х років гриби категорично заборонені, тому що система травлення в такому віці нездатна засвоїти грибний білок.
З 2 до 7 років можна їсти магазинні печериці та інші штучно вирощені гриби після термічної обробки. І лише з 7-річного віку можна потроху давати дитині їстівні лісові гриби.
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