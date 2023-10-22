7 правил сбора грибов, которые уберегут жизнь во время "тихой охоты"

Кроме прекрасного отдыха на природе сезон сбора грибов может принести неприятные неожиданности. Даже наиболее опытным грибникам следует не забывать о собственной безопасности, чтобы не попасть в западню.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых больших опасностях и важнейших правилах, которые следует соблюдать украинцам во время "тихой охоты". Особенно - во время войны.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, сайт Изяславского лесного хозяйства, портал Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину территория нашего государства перестала быть безопасной. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям украинцев призывают воздержаться от прогулок по лесам, особенно на деоккупированных территориях.
Если вы все же решили рискнуть и выйти "на природу", будьте максимально осторожны и бдительны - под золотистыми листьями могут прятаться не только грибы, но и опасные мины и другие "враждебные" объекты, имеющие только одно предназначение.
В лесу легко не заметить опасные объекты (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
Во время сбора грибов следует избегать мест, расположенных вблизи экологически загрязненных районов:
Собранные в таких условиях грибы могут принести больше вреда, чем пользы, ведь они накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными для еды.
Некоторые грибы совсем не похожи на "классические" (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
Готовясь к "тихой охоте" обязательно возьмите с собой "базовую" аптечку. К ней необходимо добавить действенный антигистаминный препарат (снимает аллергическую реакцию организма).
В лесу и на лужайках вы можете встретить муравьев, пчел, шмелей, пауков, а также клещей. Их укусы могут сказаться на организме наихудшим образом, поэтому ваша одежда во время сбора грибов должна быть максимально "закрытой" (головной убор, высокое "горло", крепкие высокие сапоги и т. п.).
В Украине живут три вида ядовитых гадюк, ужи, полозы, ящерицы, черепахи и другие пресмыкающиеся. Не все эти животные ядовиты и обычно проявляют агрессию только в случае опасности. В то же время ежегодно жертвами укусов змей становятся десятки людей (преимущественно из-за собственной опрометчивости или безрассудства).
Чтобы уберечь свою жизнь при поиске грибов, будьте очень осторожны:
Чтобы не заблудиться и не нарваться на неприятности во время сбора грибов, старайтесь ходить по известным вам тропинкам на знакомых участках.
Если вы отправляетесь на новые места, исследуйте сначала карты региона или конкретной локации, сохраните их себе на телефоне (чтобы они были доступны в режиме "оффлайн" - без интернета). Убедитесь, что там нет болот, неустойчивых почв или опасных урочищ и пропастей.
Кроме того, старайтесь обходить стороной любых диких зверей - кабанов, медведей, одичавших собак и волков, лис или барсуков.
Грибную "охоту" лучше начинать ранним утром, когда температура воздуха еще достаточно низкая. Ближе к полудню становится теплее, и лишнюю одежду следует снимать, чтобы организм не перегревался.
Чтобы уберечься от простуды, одежду лучше подготовить с вечера (предварительно просмотрев прогноз погоды на нужный день в нужном месте). Она должна быть не только удобной, но и приспособленной к тем температурам, с которыми вы встретитесь во время прогулки на природе.
А еще на природе может внезапно пойти дождь (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
Складывать в корзину все грибы подряд никак нельзя, ведь первое правило грибника - не уверен, не бери. Для того чтобы получить от "тихой охоты" удовольствие, а не проблемы, следует помнить о ряде основных правил:
Каждый грибок должен радовать глаз (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
Отправляясь в лес за грибами, необходимо знать правила их сбора, а также соблюдать правила поведения в лесу и элементарной культуры общения с живой природой - для сохранения грибных запасов и сбережения леса.
Основные советы от лесников:
Успешной "охоты"! (фото: Ирина Костенко, РБК-Украина)
Напомним, ранее мы рассказывали, полезны ли для здоровья грибы, и можно ли их давать детям.
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