10 правил розбирання гардеробу для ефективного прибирання

Заплануйте час для перебирання речей

Розбирання гардероба може швидко перетворитися на непосильну рутину з одягом на всіх поверхнях. Щоб переконатися, що ви впораєтеся з цим за один раз, заплануйте час для розбору речей.

Як зазначають, впорядкування шафи середнього розміру зазвичай займає близько чотирьох годин. Але якщо у вас обмаль часу, ви завжди можете розбити процес на коротші сеанси та прибирати поступово.

Зробіть речі видимими

Нагромадження речей у шафах і шухляда, заважають оцінити реальну кількість одягу. Тож для початку слід витягнути всі речі і розкласти їх на ліжку чи підлозі.

Перегляньте кожну річ і розкладіть в одну з трьох стопок - залишити, продати і віддати. Радять зберігати лише ті речі, які вам дійсно потрібні або які ви дійсно любите.

Крім цього, визначте, скільки у вас є кратних речей, і скоротіть їх кількість - наприклад, якщо у вас є шість "корисних" білих футболок, настав час позбутися тих, що посіріли або затерлися.

Перебирайте одяг за категоріями

Ще одне правило ефективного впорядкування гардероба - перебирати речі за категоріями, а не всі разом. Наприклад, ви можете відсортувати всі свої пальта, а потім перейти до суконь тощо. Такий підхід полегшує визначення того, що треба залишити, а що ні.

Якщо вам бракує мотивації, впорядкування одягу в шафі варто починати з більших речей, а потім переходити до менших. Так ви швидше побачите результати своєї роботи

Створіть систему зберігання одягу

Розвісьте одяг за категоріями та кольорами, щоб легше було бачити, що у вас є. Це також допоможе швидко підібрати образ до будь-якої ситуації.

Зберігання одягу за категоріями та кольорами впорядковує речі в шафі (ілюстративне фото: Freepik)

Той самий принцип слід застосувати і до взуття - не варто складати його на одну купу. Краще спробуйте використати взуттєву стійку.

Визначте "сентиментальні" речі

Одна з причин накопичення речей - емоційна цінність та асоціацій з певними подіями. Такі речі можуть залишатися в шафі ще довго після того, як їх перестають носити.

Визначте, які речі викликають у вас спогади і спробуйте знайти принаймні частині з них новий дім.

Створіть коробку з одягом для відпустки

Не так багато тижнів у році, коли достатньо сонячно, щоб носити сукні на бретельках та яскраві босоніжки, тому немає сенсу забивати ними значну частину гардероба. Замість цього створіть коробку для відпустки, наповнивши її відповідним одягом.

Переконайтеся, що речі попередньо випрані, і запакуйте їх у пластиковий контейнер з герметичною кришкою. Поставте коробку на найвищу полицю, щоб вона не займала дорогоцінного місця в гардеробі для повсякденного одягу.

Розсортуйте речі за сезонами

Навряд чи ви будете носити літній гардероб одночасно із зимовим, тож навіщо змішувати їх? Відокремте речі, які ви навряд чи будете носити в цьому сезоні, і зберігайте їх в іншому місці, доки не настане час.

Щоб заощадити місце у шафі, водночас захистивши одяг від вологи та молі, можна використовувати вакуумні пакети.

Зберігайте вбрання для особливих випадків окремо

Як і сезонний одяг, вбрання для особливих випадків можна зберігати окремо від повсякденного гардероба - зрештою, пишна сукня або ефектний костюм займають значну кількість місця, а одягаються, ймовірно, не частіше одного разу на рік. Ретельно спакуйте вбрання, промаркувавши коробку, та заховайте речі на верхню полицю.

Оцінюйте свій гардероб

Фірмовий стиль часто може стати рутиною - саме тому радять проводити щоквартальну оцінку гардероба. Для того, щоб оцінити, що використовується, а що - ні, пропонують один хитрий трюк - вішалки мають бути спрямовані в один бік.

Визначення того, який одяг дійсно потрібний, необхідне для порядку (ілюстративне фото: Freepik)

Щоразу, коли ви щось одягаєте, повертайте вішалку на протилежний бік. Через два-три тижні ви зможете використовувати цей візуальний маркер, щоб побачити, що ви вдягли, а що лишалося в шафі.

Захистіть свій одяг

Однією з переваг створення вільного від безладу гардероба є те, що ви можете дбайливо ставитися до одягу та захищати його належним чином. Після того, як ви прибрали речі, спочатку почистьте усю внутрішню частину шафи або комода, в ідеалі використовуючи натуральні засоби для чищення.

Потім покладіть якусь форму захисту від молі - наприклад, кедрові кільця чи олії. Уникайте дротяних вішалок (вони деформують одяг), натомість обираючи тонкі вішалки, які не займають багато місця.