5 помилок, які затягнуть перебирання речей

Існує кілька поширених помилок, яких слід уникати, розпочинаючи прибирання і переглядаючи старі речі. Ці помилки можуть значно ускладнити та сповільнити прибирання.

Про те, які помилки вповільнюють перебирання речей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Good Housekeeping .

Відсутність плану

Дуже добре мати план, перш ніж розпочинати прибирання. Методи прибирання можуть допомогти розробити стратегію роботи, забезпечити порядок, а також надати вам впевненості.

Наприклад, якщо ви наводите лад лише в одній кімнаті, можна спробувати починати з верхніх полиць, переходячи до нижніх.

Однак, якщо ви збираєтесь навести лад у всій оселі, може знадобитися більш дієвий метод - як, наприклад, такий, за яким залишають лише ті предмети, які "приносять радість", а з усім іншим слід попрощатися.

Не виділяти достатньо часу

Залежно від розміру вашого проєкту з наведення ладу, він може зайняти від кількох годин до кількох днів роботи. Не намагайтеся перебрати всі речі за один раз - в підсумку ви поквапитеся з завданням і результат буде гірший.

Тож перед початком прибирання оцініть його обсяг і заплануйте роботу, передбачивши час на перерви для відпочинку. Якщо це займе певний час, переконайтеся, що ви не починаєте прибирання тоді, коли воно може порушити повсякденне життя.

Наприклад, не розбирайте свій гардероб у неділю ввечері, перед тим, як вам знадобиться доступ до нього протягом робочого тижня. Ліпше скористайтеся будь-якими іншими вільними днями.

Починати з сентиментальних речей

Сентиментальні речі, такі як фотографії та дитячий одяг - одні з найскладніших для прибирання. Це тому, що вони викликають у нас багато емоцій, що робить їх більш цінними, і з ними важко розлучитися.

Саме тому експерти з організації простору погоджуються, що ніколи не варто починати прибирання з сентиментальних речей - швидше за все, вам знадобиться досить багато часу, щоб досягти якогось прогресу.

Перебирати фотографії та листи може бути як весело, так і трохи сумно, але одне можна сказати точно: якщо ви почнете з них, то точно застрягнете в пам'яті і, можливо, ніколи не дійдете до прибирання чогось іншого.

Неправильний порядок прибирання

Рекомендують починати перебирання речей з великих предметів меблів, а потім переходити до менших.

Так ви швидше побачите результат своєї роботи. Також пропонують працювати з категоріями в такому порядку: одяг, книги, папери і, нарешті, сентиментальні речі.

Працюючи з категоріями, а не кімнатами, ви зможете побачити повну картину того, чим володієте, що полегшить прийняття рішень про те, що залишити.

Найкращий порядок буде різним для різних людей, але найкраще почати з найпростіших речей, щоб підтримувати мотивацію, і тих областей, які матимуть найбільший вплив на ваш день.

Спроби залишити всі речі

Для багатьох з нас прибирання - не найприємніша справа, але є способи зробити її більш корисною. Пам'ятайте, що все, що ви віддаєте, не пропадає даремно, а слугує комусь іншому.

Так речі матимуть більшу цінність, ніж просто лежатимуть у шафі без діла. Краще уникати мислення "а що як знадобиться"; це може бути корисно для предметів, які можуть знадобитися нам у надзвичайній ситуації одного дня, але зазвичай таке уявлення стосується надто великої кількості речей.

Подумайте, коли ви востаннє користувалися цією річчю і чи знали ви про її існування заздалегідь - якщо ні, то, швидше за все, вона не буде пропущена.