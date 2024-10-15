10 порад, як за мінімум грошей зробити оселю максимально затишною

Щоб зробити своє житло затишним незалежно від ціни ремонту, треба виконати декілька не дуже складних дій, що повністю преобразять інтер'єр.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які невеликі зміни внести у дизайн квартири, щоб повністю змінити від неї враження.

Пофарбуйте віконні рами

Білі пластикові вікна є майже у кожному домі, але не завжди вони гармонійно вписуються в інтер'єр. Щоб оживити простір, можна пофарбувати рами у відповідний колір. Це не потребує багато зусиль, але результат буде вражаючим - вікна стануть невід’ємною частиною вашого дизайну.

Наведіть порядок на тумбочках

Чистота асоціюється з розкішшю, і тумбочки не є винятком. Часто на них накопичується безліч дрібниць, що порушує відчуття затишку і новизни. Закриті моделі тумбочок можуть допомогти приховати безлад та зберегти акуратний вигляд кімнати.

Позбудьтеся магнітів на холодильнику

Раніше холодильники, покриті магнітами, вважалися модними, але сьогодні це виглядає застаріло. Навіть якщо на кухні панує порядок, магніти створюють враження безладу. Замість них можна привозити з подорожей стильні предмети декору, що доповнять інтер’єр.

Магніти на холодильнику - це минуле сторіччя (фото: Pixabay.com)

Використовуйте світлі рушники

Світлі рушники, особливо білі, асоціюються з чистотою та затишком, як у дорогих готелях. Вони роблять ванну кімнату більш свіжою та візуально просторішою. Якщо білий колір здається непрактичним, можна обрати рушники пастельних відтінків, які також створюють заспокійливу атмосферу.

Позбудьтеся старомодних люстр

Люстри з масивними плафонами часто виглядають старомодно та перевантажують простір. Замість них оберіть сучасні світильники, які створять затишну атмосферу та виглядатимуть елегантно. Сучасні моделі доступні в магазинах і допоможуть уникнути втоми очей.

Обирайте світлу постільну білизну

Світла постільна білизна, так само як і рушники, асоціюється з комфортом та чистотою. Білий колір є практичним, оскільки його легко відбілювати та прати при високих температурах. Це також дозволяє частіше змінювати наволочки, не порушуючи загальної гармонії постелі.

Світла постільна білизна завжди додає враження охайності (фото: Freepik.com)

Прикрасьте оселю живими квітами

Живі квіти у вазах завжди додають інтер’єру свіжості та елегантності. Вони не лише освіжають кімнату, але й додають відчуття розкоші. У теплу пору можна збирати польові букети, а взимку обирати сухоцвіти, щоб заощадити.

Використовуйте туго набиті подушки

Надзвичайно щільно набиті подушки завжди виглядають свіжо та розкішно. Для досягнення такого ефекту не потрібно купувати нові подушки кожні пів року. Секрет полягає у використанні наволочок меншого розміру, ніж сама подушка, що робить її більш пишною та ефектною.

Вішайте штори якомога вище

Штори, закріплені під самим стелею, візуально підвищують стіни й додають простору легкості. Це створює ілюзію високих стель і робить кімнату світлішою. Якщо карниз розташований нижче, це може "зрізати" висоту приміщення.

Штори до стелі слушні у кожному приміщенні (фото: Freepik.com)

Звертайте увагу на деталі

Дрібні деталі, такі як стан розеток, плінтусів і ручок, впливають на загальне враження від інтер’єру. Недоглянуті елементи можуть зіпсувати вигляд навіть найкрасивішого дизайну. Тому важливо вчасно замінювати та ремонтувати подібні речі, щоб підтримувати естетику.