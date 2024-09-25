10 помилок, які псують смак ваших страв

Не розігрівати пательню

Незалежно від того, чи готуєте ви яєчню на плиті, чи тушкуєте овочі, дуже важливо починати з гарячої пательні. Якщо ви не розігріли посуд перед тим, як додати інгредієнти, страва готуватиметься довше, а також збільшиться ризик пересмажити їжу.

Не розігрівати духовку

Розігрівання духовки не менш важливе для приготування смачної страви. Хоча є велика спокуса поставити деко з продуктами в духовку до того, як вона досягне потрібної температури, якщо ви хочете, щоб страва пропеклася рівномірно і не пригоріло, краще дати духовці повністю розігрітися, перш ніж ставити в неї їжу

Додавання олії під час варіння макаронів

Дехто вважає, що олія запобігає злипанню макаронів під час варіння. Однак вона також запобігає ретельному змішуванню макаронів з соусом, тому краще її не використовувати. Замість цього постійно помішуйте воду, коли вона закипає.

Використання оливкової олії для приготування на сильному вогні

Оливкова олія має низьку температуру димлення, що робить її ідеальною для приготування їжі на повільному вогні або як фінішну олію. Для приготування їжі на більш високих температурах спробуйте ріпакову олію.

Використання замалої каструлі

Попри те, що це може здатися незначним, використання маленької каструлі може бути основною причиною того, що страва (наприклад, макарони або вареники) не така смачна, як могла б бути.

При відварюванні вироби з тіста збільшуються, тож можуть злипнутися і стати кашоподібними в невеликій каструлі - і замість апетитної страви буде шматок тіста.

Додавати заправку заздалегідь

Одна з найбільших помилок, яку роблять люди, готуючи салат заздалегідь, - це додавання заправки до подачі салату. Результат - "млявий", мокрий салат, який ніхто не захоче їсти. Але є просте рішення - просто залиште заправку в посуді збоку і перемішайте її з зеленню безпосередньо перед подачею на стіл.

Додавання заправки в салат заздалегідь псує смак страви (ілюстративне фото: Freepik)

Передчасне додавання вершків в крем-суп

Приготування крем-супу - складна справа, особливо якщо ви не знаєте, коли додавати молочні інгредієнти. Але більшість молочних продуктів краще додавати наприкінці приготування.

Якщо ви додасте молоко, сметану або вершковий сир раніше, вони згорнуться в каструлі.

Не зливати рідину з салату

Водянистий салат - не найсмачніший. Перш ніж подавати на стіл тьмяний, зів'ялий салат, що стоїть в сантиметрі води, злийте рідину, а ще краще - просушіть зелень паперовими рушниками перед приготуванням.

Не прибирати жир зі страв

Ще одна помилка в приготуванні - не прибирати зайвий жир з жирних продуктів або зі страв, приготованих у фритюрі, наприклад, з пончиків, картоплі чи бекону. Тоді замість хрусткої скоринки можна отримати виріб з великою кількістю масла.

Щоб прибрати жир зі страви, достатньо перекласти її на паперові рушники.

Не підсушувати м'ясо перед смаженням

Якщо ви намагаєтеся зробити так, щоб м'ясо підрум'янилося належним чином, обов'язково промокніть його перед тим, як класти на сковорідку. Це особливо важливо для стейків, які потребують утворення скоринки.