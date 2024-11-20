10 парфумів, які продаються найкраще всього у світі: вони підкорили усіх

Парфуми – це більше, ніж аромат. Вони передають настрій, стиль і навіть особистість. Деякі композиції стають культовими, привертаючи увагу мільйонів людей у всьому світі.
Які десять парфумів є лідерами продажів і завоювали серця багатьох - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Легендарний аромат, створений у 1921 році, досі залишається символом елегантності та розкоші. Його квітково-альдегідна композиція із нотками жасмину, іланг-ілангу та сандалу перетворилася на позачасову класику.
Свіжий і насичений аромат для чоловіків із нотами бергамоту, амбри та перцю. Його популярність підкріплена вражаючими рекламними кампаніями за участю Джонні Деппа.
Сучасний і зухвалий аромат із цитрусовими верхніми нотами, квітковим серцем і ванільно-пачулевою базою. Він став улюбленцем жінок, які шукають витонченості з натяком на грайливість.
Цей аромат називають "маніфестом щастя". Ноти ірису, пачулі та гурманські акорди праліне створюють теплий і затишний аромат, який закохує з першого вдиху.
Чоловічий аромат із деревно-ароматичним характером. Ноти грейпфрута, ладану та сандалового дерева роблять його універсальним вибором для будь-якої нагоди.
Розкішний квітковий аромат із нотами магнолії, жасмину й амарантової деревини. Це символ жіночності та витонченості, який підкорив мільйони сердець.
Цей нішевий аромат із нотами шафрану, амбри та кедра став культовим серед любителів розкоші. Його унікальність і складність роблять його одним із найпопулярніших ароматів у світі.
Свіжий цитрусовий аромат, який асоціюється з літом і середземноморським бризом. Його легкість і простота зробили його фаворитом серед жінок у всьому світі.
Black Opium Yves Saint Laurent
Солодкий і загадковий аромат із нотами кави, ванілі та білого квіткового серця. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне створити незабутнє враження.
Цей аромат упізнаваний не лише завдяки своїй парфумерній композиції, але й завдяки дизайну флакона у вигляді туфельки. Поєднання солодких і пряних нот робить його ідеальним вибором для вечірнього виходу.
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Дізнайтеся про найкращі небанальні парфуми для жінок, якими не будуть пахнути всі.