Парфуми на осінь завжди відрізняються своєю чуттєвістю, бо з'єднуючись з ароматом вологого та холодного повітря навівають найкращі емоції. Кожен із цих ароматів здатен створити особливий настрій і підкреслити вашу унікальність, зробивши осінь по-справжньому незабутньою.

Топ-10 чуттєвих ароматів, які підкреслять вашу індивідуальність цієї осені - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

10 кращих чуттєвих ароматів на осінь

Пропонуємо вам добірку з десяти найвідоміших парфумів, які допоможуть підкреслити вашу індивідуальність цієї осені, від теплих і пряних до вишуканих деревних та ніжних квіткових ароматів.

Tom Ford - Black Orchid

Це глибокий, насичений аромат із нотами чорної орхідеї, чорного трюфеля та пачулі. Підходить для вечірніх виходів і додає загадковості завдяки своєму теплу та інтенсивності.

Yves Saint Laurent - Libre

Витончений парфум із поєднанням лаванди та апельсинового цвіту. Libre ідеально підійде для осені, оскільки поєднує свіжість і теплі акорди ванілі та мускусу, створюючи ніжний і водночас стійкий аромат.

Byredo - Gypsy Water

Цей аромат сповнений ностальгійної атмосфери та легкого аромату лісу завдяки нотам сосни, ялівцю та лимона. Ідеально підійде для любителів природи, які цінують свіжість і спокій.

Maison Margiela - Under the stars Perfume

Яскраві ноти чорного перцю в супроводі есенції листя кориці вже з першої миті перенесуть вас у світ дикої природи. Через деякий час розкривається есенція ципріолу та кедрового дерева. Таємничу атмосферу теплої літньої ночі завершують димні ноти уду в поєднанні з амбровою ноткою лабдануму й акордом тваринної шкіри.

Jo Malone - Wood Sage & Sea Salt

Парфум із нотами морської солі, шавлії та деревини чудово підходить для осіннього сезону. Легкий і водночас заспокійливий, він підкреслює природну чарівність і надає відчуття гармонії.

Chanel - Coco Mademoiselle

Відомий і елегантний аромат з нотами цитрусових, троянди та пачулі. Цей парфум стане ідеальним вибором для тих, хто хоче підкреслити свою витонченість і жіночність.

Le Labo - Santal 33

Деревний, з легкими нотами шкіри й спецій, цей аромат став улюбленим серед поціновувачів усього світу. Santal 33 підходить як чоловікам, так і жінкам, підкреслюючи стиль і сміливість.

Dior - Hypnotic Poison

Це пряний і чуттєвий аромат з нотами мигдалю, жасмину, ванілі та мускусу. Ідеально підійде для прохолодних осінніх днів, створюючи загадковий і привабливий образ.

Gucci - Guilty Absolute

Деревний, шкіряний аромат із глибокими нотами ветиверу, патчулі та кипарису. Це розкішний, сильний аромат, що додасть вам упевненості.

Lancôme - La Vie Est Belle

Солодкий і оптимістичний аромат із нотами чорної смородини, ірису та праліне. Він підійде для яскравих особистостей, які хочуть додати тепла й гарного настрою до осіннього образу.