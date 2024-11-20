10 парфумів, які продаються найкраще всього у світі: вони підкорили усіх

Парфуми – це більше, ніж аромат. Вони передають настрій, стиль і навіть особистість. Деякі композиції стають культовими, привертаючи увагу мільйонів людей у всьому світі.

Які десять парфумів є лідерами продажів і завоювали серця багатьох - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

10 кращих парфумів по продажу у всьому світі

Chanel No. 5

Легендарний аромат, створений у 1921 році, досі залишається символом елегантності та розкоші. Його квітково-альдегідна композиція із нотками жасмину, іланг-ілангу та сандалу перетворилася на позачасову класику.

Dior Sauvage Dior

Свіжий і насичений аромат для чоловіків із нотами бергамоту, амбри та перцю. Його популярність підкріплена вражаючими рекламними кампаніями за участю Джонні Деппа.

Coco Mademoiselle Chanel

Сучасний і зухвалий аромат із цитрусовими верхніми нотами, квітковим серцем і ванільно-пачулевою базою. Він став улюбленцем жінок, які шукають витонченості з натяком на грайливість.

La Vie Est Belle Lancôme

Цей аромат називають "маніфестом щастя". Ноти ірису, пачулі та гурманські акорди праліне створюють теплий і затишний аромат, який закохує з першого вдиху.

Bleu de Chanel

Чоловічий аромат із деревно-ароматичним характером. Ноти грейпфрута, ладану та сандалового дерева роблять його універсальним вибором для будь-якої нагоди.

J'adore Dior

Розкішний квітковий аромат із нотами магнолії, жасмину й амарантової деревини. Це символ жіночності та витонченості, який підкорив мільйони сердець.

Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Цей нішевий аромат із нотами шафрану, амбри та кедра став культовим серед любителів розкоші. Його унікальність і складність роблять його одним із найпопулярніших ароматів у світі.

Light Blue Dolce & Gabbana

Свіжий цитрусовий аромат, який асоціюється з літом і середземноморським бризом. Його легкість і простота зробили його фаворитом серед жінок у всьому світі.

Black Opium Yves Saint Laurent

Солодкий і загадковий аромат із нотами кави, ванілі та білого квіткового серця. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне створити незабутнє враження.

Good Girl Carolina Herrera

Цей аромат упізнаваний не лише завдяки своїй парфумерній композиції, але й завдяки дизайну флакона у вигляді туфельки. Поєднання солодких і пряних нот робить його ідеальним вибором для вечірнього виходу.

Ці парфуми втілюють найкраще, що може запропонувати сучасна парфумерія. Вони не лише пахнуть чудово, але й стають символами стилю та витонченості для мільйонів людей у всьому світі.