10 парфюмов, которые продаются лучше всего в мире: они покорили всех
Духи - это больше, чем аромат. Они передают настроение, стиль и даже личность. Некоторые композиции становятся культовыми, привлекая внимание миллионов людей по всему миру.
Какие десять парфюмов являются лидерами продаж и завоевали сердца многих - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
10 лучших духов по продаже во всем мире
Chanel No. 5
Легендарный аромат, созданный в 1921 году, остается символом элегантности и роскоши. Его цветочно-альдегидная композиция с нотками жасмина, иланг-иланга и сандала превратилась в вневременную классику.
Dior Sauvage Dior
Свежий и насыщенный аромат для мужчин с нотами бергамота, амбры и перца. Его популярность подкреплена впечатляющими рекламными кампаниями с участием Джонни Деппа.
Coco Mademoiselle Chanel
Современный и дерзкий аромат с верхними цитрусовыми нотами, цветочным сердцем и ванильно-пачулевой базой. Он стал любимцем женщин, ищущих изящества с намеком на игривость.
La Vie Est Belle Lancôme
Этот аромат называют "манифестом счастья". Ноты ириса, пачули и гурманские аккорды пралине создают теплый и уютный аромат, влюбляемый с первого вдоха.
Bleu de Chanel
Мужской аромат с древесно-ароматическим характером. Ноты грейпфрута, ладана и сандалового дерева делают его универсальным выбором для любого случая.
J'adore Dior
Роскошный цветочный аромат с нотами магнолии, жасмина и амарантовой древесины. Это символ женственности и утонченности, покоривший миллионы сердец.
Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian
Этот нишевый аромат с нотами шафрана, амбры и кедра стал культовым среди любителей роскоши. Его уникальность и сложность делает его одним из самых популярных ароматов в мире.
Light Blue Dolce & Gabbana
Свежий цитрусовый аромат, ассоциирующийся с летом и средиземноморским бризом. Его лёгкость и простота сделали его фаворитом среди женщин во всем мире.
Black Opium Yves Saint Laurent
Сладкий и загадочный аромат с нотами кофе, ванили и белого цветочного сердца. Это идеальный выбор для тех, кто стремится создать незабываемое впечатление.
Good Girl Carolina Herrera
Этот аромат узнаваем не только благодаря своей парфюмерной композиции, но и благодаря дизайну флакона в виде туфельки. Сочетание сладких и пряных нот делает его безупречным выбором для вечернего выхода.
Эти духи воплощают лучше всего, что может предложить современная парфюмерия. Они не только благоухают прекрасно, но и становятся символами стиля и утонченности для миллионов людей во всем мире.