10 парфюмов, которые продаются лучше всего в мире: они покорили всех

Духи - это больше, чем аромат. Они передают настроение, стиль и даже личность. Некоторые композиции становятся культовыми, привлекая внимание миллионов людей по всему миру.

Какие десять парфюмов являются лидерами продаж и завоевали сердца многих - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

10 лучших духов по продаже во всем мире

Chanel No. 5

Легендарный аромат, созданный в 1921 году, остается символом элегантности и роскоши. Его цветочно-альдегидная композиция с нотками жасмина, иланг-иланга и сандала превратилась в вневременную классику.

Dior Sauvage Dior

Свежий и насыщенный аромат для мужчин с нотами бергамота, амбры и перца. Его популярность подкреплена впечатляющими рекламными кампаниями с участием Джонни Деппа.

Coco Mademoiselle Chanel

Современный и дерзкий аромат с верхними цитрусовыми нотами, цветочным сердцем и ванильно-пачулевой базой. Он стал любимцем женщин, ищущих изящества с намеком на игривость.

La Vie Est Belle Lancôme

Этот аромат называют "манифестом счастья". Ноты ириса, пачули и гурманские аккорды пралине создают теплый и уютный аромат, влюбляемый с первого вдоха.

Bleu de Chanel

Мужской аромат с древесно-ароматическим характером. Ноты грейпфрута, ладана и сандалового дерева делают его универсальным выбором для любого случая.

J'adore Dior

Роскошный цветочный аромат с нотами магнолии, жасмина и амарантовой древесины. Это символ женственности и утонченности, покоривший миллионы сердец.

Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian

Этот нишевый аромат с нотами шафрана, амбры и кедра стал культовым среди любителей роскоши. Его уникальность и сложность делает его одним из самых популярных ароматов в мире.

Light Blue Dolce & Gabbana

Свежий цитрусовый аромат, ассоциирующийся с летом и средиземноморским бризом. Его лёгкость и простота сделали его фаворитом среди женщин во всем мире.

Black Opium Yves Saint Laurent

Сладкий и загадочный аромат с нотами кофе, ванили и белого цветочного сердца. Это идеальный выбор для тех, кто стремится создать незабываемое впечатление.

Good Girl Carolina Herrera

Этот аромат узнаваем не только благодаря своей парфюмерной композиции, но и благодаря дизайну флакона в виде туфельки. Сочетание сладких и пряных нот делает его безупречным выбором для вечернего выхода.

Эти духи воплощают лучше всего, что может предложить современная парфюмерия. Они не только благоухают прекрасно, но и становятся символами стиля и утонченности для миллионов людей во всем мире.