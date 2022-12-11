10 ознак того, що чоловік думає про вас після розриву стосунків

Він намагається вийти на зв'язок

Чоловік починає писати чи дзвонити. При цьому приводи вигадує практично з нічого або закидає простими повідомленнями в стилі "як справи". При цьому він може запевняти вас, що його дзвінок нічого не означає і він просто згадав про вас і вирішив дізнатися, чи все у вас гаразд.

Не варто вірити в такі слова, оскільки чоловік найчастіше пише, дзвонить та цікавиться справами тих, хто має для нього значення. Також так поводиться чоловік, який не розірвав із вами енергетичний зв'язок, і він звик бути в курсі ваших справ. Можливо, він сумує за спілкуванням або хоче залишатися частиною вашого життя.

Буває й так, що чоловік починає виявляти інтерес після інформації від спільних друзів, що у вас є проблеми. Якщо чоловікові немає справа до колишньої, він не витрачатиме час на дзвінки та повідомлення.

Чоловік продовжує вживати ласкаві слова та прізвиська

У розмові з вами через деякий час після розриву він знову вживає лагідні слова та прізвиська. Або ж у розмові зі спільними друзями продовжує вживати про вас такі слова.

Зазвичай, чоловіки пояснюють це тим, що це сталося випадково. Але за фактом вони у своїй голові продовжують вас так називати навіть після розриву. Отже, ви йому, як мінімум, дорогі.

Він звертається до вас за допомогою або порадою

Якщо ваш екс звертається до вас за допомогою або порадою частіше, ніж того вимагають пристойності - будьте певні, що він сумує. Знайти потрібну інформацію можна в наш час дуже швидко. Виняток – якийсь контакт чи інформація, які є лише у вас.

Але повірте, чоловіки зазвичай знайдуть тисячу способів отримати потрібний номер телефону, аби не дзвонити жінці, з якою розлучився. Просто з упертості. І якщо він вам зателефонував - це швидше за все привід.

Чоловік швидко відповідає на ваші дзвінки та повідомлення

При розриві та навіть напередодні - партнери починають менше реагувати один на одного і навіть ігнорують. Тим більше, що найкраще, що можна зробити при розлуці - поставити крапку і не турбувати одне одного.

Якщо ж чоловік швидко відповідає на ваші дзвінки та повідомлення, значить він на них чекає і вважає важливими. А значить – сумує.

Він дзвонить вам у стані алкогольного сп'яніння

Про такі ситуації ходять анекдоти, але вони є абсолютно реальними. У тверезому стані чоловік тримає себе в руках та контролює. Але в стані алкогольного сп'яніння він раптово стає сміливцем, який терміново має все вам сказати.

Будьте обережні, тому що в такому стані він може не тільки вивалити на вас усі свої почуття, які не згасли, а ще й образи, і претензії через розрив.

Чоловік хоче речі віддати особисто

Крапка у стосунках поставлена, але у вас із партнером накопичилися речі один одного. І ними треба якось обмінятися. Якщо чоловік жорстко каже, щоб ви негайно забрали своє "барахло" або мовчки відправляє поштою - він точно не сумує за вами.

Якщо ж він дзвонить, пише і нагадує про ваші речі, і пропонує передати їх особисто - він сумує і шукає привід, щоб побачитися. Байдужий чоловік не витрачатиме свого часу на такі візити чи зустрічі.

Він ревнує вас до нового життя та партнерів

Якщо чоловік до вас байдужий – йому глибоко "фіолетово", що відбувається у вашому житті. Якщо ви розлучилися друзями – він зрадіє, що у вас хтось є. А ось у випадку, коли він почне запитувати про вас у спільних друзів або зустрічатися вам часто в кафе – будьте впевнені, що йому є діло до вашого особистого життя.

Якщо ж він почне дізнаватися та з'ясовувати у вас, з ким ви зустрічаєтеся – він однозначно ревнує та сумує за вами.

Чоловік стежить за вами у соцмережах

Він заходить на вашу сторінку, дивиться сторіс, лайкає фотографії, пише коментарі, відповідає комусь. І він не видалився із ваших друзів, не заблокував вас і скрізь на вас підписаний – будьте готові.

Якщо ж це ще й людина, що невеликий любитель соціальних мереж - він точно сумує і хоче знати про ваше життя.

Він завжди готовий вам допомогти

Чоловік пропонує вам свою допомогу, опиняється поруч у спортзалі, в гостях у спільних друзів або на роботі – він шукає з вами зустрічей та готовий продовжити спілкування. А ще хоче бути вам корисним та нагадати про своє існування.

Якщо ви попросите про допомогу, і він у млинчик розіб'ється, щоб виконати ваше прохання - він точно готовий заради вас на все і може відкласти всі свої справи. А значить сумує.

Чоловік змінюється на краще

Якщо причиною вашого розриву стали якісь недоліки в поведінці чоловіка, він почне працювати над собою, щоб вас повернути. І при "випадковій" зустрічі точно повідомить, що змінився, подорослішав і порозумнішав - записався до зали, до психолога, прочитав книги, кинув пити чи курити тощо. Тобто все зрозумів, усвідомив та став на шлях виправлення.

Якщо для нього важливо донести цей факт до вас, то він все ще сумує і хоче вас повернути.