5 ознак несерйозних стосунків. Перевірте вашу пару
Випробування стосунками для більшості з нас триває все життя. Комусь щастить більше і він ледь не зі шкільної парти знаходить пару на все життя, а когось чекають постійні розчарування, коли стосунки руйнуються, так і не почавшись.
Як же зрозуміти, чи вам варто далі старатися і працювати на укріплення взаємин - читайте нижче в матеріалі Styler.
5 ознак несерйозних стосунків
Ви не повідомляєте один одному, якщо затримуєтеся, або міняються плани
Звісно, ніхто нікому не належить, і ви нікому не маєте звітувати про кожен свій крок. Однак якщо вам "забувають" повідомити, що побачення скасовується, або ви прийдете невчасно - це ознака, що на ваші почуття, потреби і ваш час людині плювати.
Ваш партнер має правила щодо того, коли ви бачитеся
Якщо вам диктують правила, коли і за яких умов ви зможете побачитися, то це ознака маніпуляції або ж чого гірше - у вашого партнера ви не одна (один). Припиніть вірити, що все може змінитися.
Ваш партнер не хоче з вами зустрічатися, бо "лінь мити голову"
Якщо перепоною для зустрічі є "лінь мити голову", "голити ноги", "втома на роботі", вас просто не дуже хочуть бачити. Адже заради людини, до якої вас справді тягне, ви і голову вимиєте, і втому подолаєте і навіть на милицях доскачете.
Ви нікому не розповідаєте один про одного
Якщо ви не афішуєте стосунки, то удаєте, що їх взагалі нема. Про яку тут серйозність взагалі може бути мова?
У вас нема спільних планів на життя
Якщо ви не плануєте спільні відпустки, покупки у кожного з вас своя житлова площа, і ви навіть не зачіпаєте тему спільного проживання, це ознака несерйозних стосунків.
Як зрозуміти, що стосунки несерйозні (фото: Freepik)
Раніше ми писали, що таке "точка неповернення у стосунках" і чи можна все виправити.
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