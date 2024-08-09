10 оригинальных и полезных способов использования лака для волос

Лак для волос есть у каждой женщины, но знает ли большинство людей, что эта замечательная вещь может помочь во множестве случаев жизни? Вряд ли это так. Итак, какие проблемы решает лак для волос и как его использовать?

РБК-Украина (проект Styler) подготовило список из 10 проблем, которые поможет решить обычный лак для волос, если его использовать необычным способом.

Как использовать лак для волос в быту

Отчистите кожу от чернил

Лак для волос эффективно очищает пятна от чернил и маркеров. Нанесите его на загрязненное место, оставьте на пять минут, а затем протрите мягкой сухой салфеткой. Для восстановления блеска кожи нанесите немного жирного крема или масла и хорошо вотрите.

Отремонтируйте молнию на одежде

Проблемы с застежками останутся в прошлом. Чтобы избежать неприятности, когда застежка на джинсах постоянно расстегивается, просто распылите на нее средство для укладки волос. Этот простой трюк поможет удержать застежку на месте в течение дня.

Делайте яркие фото еды

У фотографов есть секрет для идеальных снимков пищи. Если обработать блюдо лаком для волос, цвет овощей и фруктов станет насыщеннее, а поверхность получит блестящий вид. Помните, что есть такую пищу уже не рекомендуется.

Уничтожайте насекомых

Лак для волос - это настоящий помощник в борьбе с насекомыми. Если вы обнаружили в квартире таракана, муху или муравья, просто распылите на них лак, и они больше не появятся.

Сделайте колготки крепче

Укрепите свои колготки, распыляя на них лак для волос перед ношением. Это не только повысит их прочность, но и предотвратит скорый порыв. Если колготки все же порвутся, лак поможет остановить «бегущую стрелку».

Разожгите огонь

Лак для волос может пригодиться как разжигатель для костра. Нанесите его на дрова перед поджогом, чтобы разжечь огонь быстрее. Однако будьте осторожны, поскольку лак может быть взрывоопасен.

Храните цветы свежими

Чтобы ваш букет цветов дольше радовал глаз, покройте его лаком для волос. Это поможет зафиксировать лепестки и сохранить их красоту на длительное время.

Декорируйте все, что угодно

Лак с блестками может использоваться для декорирования различных поверхностей: ткани, новогодних игрушек, веток елки и т.д. Дайте свободу своей фантазии и экспериментируйте с декором.

Удалите шерсть на одежде

Чтобы избавиться от шерсти и ворсинок на одежде, распылите лак для волос на чистое полотенце и протрите им ткань. Это не только удалит ворс, но и окажет антистатический эффект, предотвращая налипание новых ворсинок.