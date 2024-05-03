10 нових українських пісень на будь-який смак, які варто послухати на вихідних

Українські артисти невпинно працюють над створенням хітів та продовжують прем'єрити нові пісні. І на цих вихідних вам точно буде що послухати.
РБК-України (проект Styler) зібрало топ-10 свіжих пісень на будь-який смак, завдяки чому ви не будете відставити від трендів та щось пропускати.
"Слова пісні відверто відображають мою позицію, що чоловіча впевненість – це добре, але не потрібно забувати, що кожна жінка в першу чергу особистість і потрібно поважати її кордони", - коментує свій новий трек молода співачка.
Ліричний трек від двох популярних виконавців розповідає про те, що у важкі часи ми часто звертаємося до неба та про щось просимо. І своєю піснею артисти хочуть підтримати фанів та мотивувати їх рухатися далі.
Новий трек артиста вийшов танцювальним та енергійним. Він, пояснює Голубенко, про те, як очі можуть нагадати про кохану людину і про ваші спільні моменти, навіть якщо ви дуже далеко один від одного.
Співак представив історію про втрачене кохання, яке прагне до відродження. Позитив вірить, що "справжня любов здатна прокласти шлях до возз’єднання".
За словами фронтмена гурту Андрія Мазепи, попри веселе звучання, текст закликає слухача ставитися більш екологічно до кола свого спілкування.
Зірка шоу "СуперМама" представила ліричний трек. У ньому співачка відкриває своє серце, віддячуючи памʼяті свого чоловіка.
"SALUT PAPA - іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їхню відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається", - коментує свій трек співачка.
Справжні почуття бʼють чітко і ніхто від них не встоїть - саме про це йдеться у новій пісні. Адже кохання, стверджують артисти, може стати нокаутом.
Новий трек від молодої співачки розповість про щире кохання. Романтичний вайб та ніжні мотиви оцінять ті, у кого в серці весна.
"Перший поцілунок, перший танець під дощем і обійми під нічним небом, встеленим сузір'ями. Композиція про ті моменти, коли здається, що кохання трапляється раз і назавжди. Коли він готовий хоч зірку з неба для неї, а вона - вічно бігти з ним за руку попри все", - коментують новий трек артисти.
До слова, раніше стало відомо, що українській актрисі діагностували рак.
Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що співак-"копія" Олега Винника зізнався, чи готовий піти на фронт.