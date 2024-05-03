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10 новых украинских песен на любой вкус, которые стоит послушать на выходных

Новинки в украинской музыке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинские артисты постоянно работают над созданием хитов и продолжают премьерить новые песни. И в эти выходные вам точно будет что послушать.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ-10 свежих песен на любой вкус, благодаря чему вы не будете отставить от трендов и что-то пропускать.

JANE - "Boyfriend"

"Слова песни откровенно отражают мою позицию, что мужская уверенность - это хорошо, но не нужно забывать, что каждая женщина в первую очередь личность и нужно уважать ее границы", - комментирует свой новый трек молодая певица.

 

YAKTAK & CKAYA - "Небо"

Лирический трек от двух популярных исполнителей рассказывает о том, что в трудные времена мы часто обращаемся к небу и о чем-то просим. И своей песней артисты хотят поддержать фанатов и мотивировать их двигаться дальше.

 

Golubenko - "Зіниці"

Новый трек артиста получился танцевальным и энергичным. Он, объясняет Голубенко, о том, как глаза могут напомнить о любимом человеке и о ваших общих моментах, даже если вы очень далеко друг от друга.

 

POSITIFF - "А може, хочеш?"

Певец представил историю о потерянной любви, которая стремится к возрождению. Позитив верит, что "настоящая любовь способна проложить путь к воссоединению".

 

MAZEPA - "Plane Mode"

По словам фронтмена группы Андрея Мазепы, несмотря на веселое звучание, текст призывает слушателя относиться более экологично к кругу своего общения.

 

KICHILA - "День І Ніч"

Звезда шоу "СуперМама" представила лирический трек. В нем певица открывает свое сердце, чтя память о своем муже.

 

KOLA - "Salut papa"

"SALUT PAPA - ироническая рефлексия на мои отношения с отцом, точнее, их отсутствие. Эта песня стала, пожалуй, лучшим его проявлением в моей жизни, отец дал точный повод записать ее и снять классный клип, который мне очень нравится", - комментирует свой трек певица.

 

Bulvar LU - "Джеб в серце"

Настоящие чувства бьют четко и никто от них не устоит - именно об этом говорится в новой песне. Ведь любовь, утверждают артисты, может стать нокаутом.

 

ROIKO - "За руку"

Новый трек от молодой певицы расскажет об искренней любви. Романтический вайб и нежные мотивы оценят те, у кого весна в сердце.

 

OKS feat. KRYLATA - "Зірка"

"Первый поцелуй, первый танец под дождем и объятия под ночным небом, устланным созвездиями. Композиция о тех моментах, когда кажется, что любовь случается раз и навсегда. Когда он готов хоть звезду с неба для нее, а она - вечно бежать с ним за руку, несмотря на все", - комментируют новый трек артисты.

 

Кстати, ранее стало известно, что украинской актрисе диагностировали рак.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, что певец-"копия" Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт.

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