10 нових функцій штучного інтелекту, які з'являться у iOS 18

Як функції зі штучним інтелектом з'являться в iOS 18

У своєму останньому інформаційному бюлетені "Power On" Гурман пояснив, що стратегія Apple в галузі штучного інтелекту наголошує на наданні практичних інструментів для звичайних користувачів, а також нових функцій для основних додатків, таких як Safari, Photos і Notes.

Apple, очевидно, використовуватиме ШІ для надання наступних нових функцій:

Ретуш фотографій

Транскрипція голосових нотаток

Пропоновані відповіді на електронні листи та повідомлення

Автоматично створені емодзі на основі вмісту користувача

Покращений веб-пошук Safari

Швидкий та надійний пошук у Spotlight.

Більш природна взаємодія із Siri

Більш просунута версія Siri, розроблена для Apple Watch та оптимізована для "завдань на ходу"

Розумні звіти про пропущені сповіщення та окремі повідомлення, веб-сторінки, новинні статті, документи, нотатки та багато іншого

Інструменти розробника для Xcode

Функції штучного інтелекту, що вимагають менше обчислювальної потужності, повністю працюватимуть на пристрої, а більш вимогливі інструменти працюватимуть через хмару. Apple, очевидно, рекламуватиме переваги цього плану щодо конфіденційності.

Apple нібито розглядає можливість просування багатьох своїх нових інструментів штучного інтелекту як "прев'ю", принаймні у бета-версіях iOS 18 перед її офіційним запуском у вересні, щоб дати зрозуміти, що технологія ще не завершена.