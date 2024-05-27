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10 новых функций искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18

В iOS 18 добавят функции искусственного интеллекта (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

iOS 18 и macOS 15 будут предлагать множество новых функций искусственного интеллекта, таких как автоматически генерируемые смайлы, предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения, и многое другое.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, который связанный с продукцией Apple.

Как функции с искусственным интеллектом появятся в iOS 18

В своем последнем информационном бюллетене "Power On" Гурман объяснил, что стратегия Apple в области искусственного интеллекта делает упор на предоставление практических инструментов для обычных пользователей, а также новых функций для основных приложений, таких как Safari, Photos и Notes.

Apple, очевидно, будет использовать ИИ для предоставления следующих новых функций:

  • Ретушь фотографий
  • Транскрипция голосовых заметок
  • Предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения
  • Автоматически созданные эмодзи на основе содержимого пользователя
  • Улучшенный веб-поиск Safari
  • Более быстрый и надежный поиск в Spotlight
  • Более естественное взаимодействие с Siri
  • Более продвинутая версия Siri, разработанная для Apple Watch и оптимизированная для "задач на ходу"
  • Умные отчеты о пропущенных уведомлениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом
  • Инструменты разработчика для Xcode

Функции искусственного интеллекта, требующие меньше вычислительной мощности, будут полностью работать на устройстве, а более требовательные инструменты будут работать через облако. Apple, очевидно, будет рекламировать преимущества этого плана в отношении конфиденциальности.

Apple якобы рассматривает возможность продвижения многих своих новых инструментов искусственного интеллекта в качестве "превью", по крайней мере, в бета-версиях iOS 18 перед ее официальным запуском в сентябре, чтобы дать понять, что технология еще не завершена.

Читайте также про 7 новых эмодзи, которые Apple добавит в iOS 18.

А еще мы писали, что в iOS 18 добавят специальные возможности, включая управление iPhone с помощью глаз.

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