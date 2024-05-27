10 новых функций искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18

Как функции с искусственным интеллектом появятся в iOS 18

В своем последнем информационном бюллетене "Power On" Гурман объяснил, что стратегия Apple в области искусственного интеллекта делает упор на предоставление практических инструментов для обычных пользователей, а также новых функций для основных приложений, таких как Safari, Photos и Notes.

Apple, очевидно, будет использовать ИИ для предоставления следующих новых функций:

Ретушь фотографий

Транскрипция голосовых заметок

Предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения

Автоматически созданные эмодзи на основе содержимого пользователя

Улучшенный веб-поиск Safari

Более быстрый и надежный поиск в Spotlight

Более естественное взаимодействие с Siri

Более продвинутая версия Siri, разработанная для Apple Watch и оптимизированная для "задач на ходу"

Умные отчеты о пропущенных уведомлениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом

Инструменты разработчика для Xcode

Функции искусственного интеллекта, требующие меньше вычислительной мощности, будут полностью работать на устройстве, а более требовательные инструменты будут работать через облако. Apple, очевидно, будет рекламировать преимущества этого плана в отношении конфиденциальности.

Apple якобы рассматривает возможность продвижения многих своих новых инструментов искусственного интеллекта в качестве "превью", по крайней мере, в бета-версиях iOS 18 перед ее официальным запуском в сентябре, чтобы дать понять, что технология еще не завершена.