10 новых функций искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18
iOS 18 и macOS 15 будут предлагать множество новых функций искусственного интеллекта, таких как автоматически генерируемые смайлы, предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения, и многое другое.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, который связанный с продукцией Apple.
Как функции с искусственным интеллектом появятся в iOS 18
В своем последнем информационном бюллетене "Power On" Гурман объяснил, что стратегия Apple в области искусственного интеллекта делает упор на предоставление практических инструментов для обычных пользователей, а также новых функций для основных приложений, таких как Safari, Photos и Notes.
Apple, очевидно, будет использовать ИИ для предоставления следующих новых функций:
- Ретушь фотографий
- Транскрипция голосовых заметок
- Предлагаемые ответы на электронные письма и сообщения
- Автоматически созданные эмодзи на основе содержимого пользователя
- Улучшенный веб-поиск Safari
- Более быстрый и надежный поиск в Spotlight
- Более естественное взаимодействие с Siri
- Более продвинутая версия Siri, разработанная для Apple Watch и оптимизированная для "задач на ходу"
- Умные отчеты о пропущенных уведомлениях и отдельных сообщениях, веб-страницах, новостных статьях, документах, заметках и многом другом
- Инструменты разработчика для Xcode
Функции искусственного интеллекта, требующие меньше вычислительной мощности, будут полностью работать на устройстве, а более требовательные инструменты будут работать через облако. Apple, очевидно, будет рекламировать преимущества этого плана в отношении конфиденциальности.
Apple якобы рассматривает возможность продвижения многих своих новых инструментов искусственного интеллекта в качестве "превью", по крайней мере, в бета-версиях iOS 18 перед ее официальным запуском в сентябре, чтобы дать понять, что технология еще не завершена.
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