10 незвичайних та корисних способів використати бананову шкірку

Зробити відвар з бананової шкірки

Відвар з бананової шкірки підвищить поживність вашого соку або смузі. Просто проваріть шкірку у воді 10 хвилин і дайте відвару охолонути. Додавайте його до улюблених напоїв для збагачення вітамінами. Це легкий спосіб додати корисні речовини до свого раціону.

Відбілювати зуби

М'яка сторона бананової шкірки допоможе природним чином відбілити зуби. Після чищення зубів притирайте шкіркою емаль, щоб видалити плями та нейтралізувати дію хімічних речовин пасти. Мінерали в шкірці зміцнюють зуби. Ця процедура допоможе підтримати здоров'я і білизну зубів без шкоди.

Використати для догляду за шкірою

Масаж обличчя банановою шкіркою сприяє м'якому пілінгу та живленню шкіри. Натуральні кислоти допоможуть відлущувати ороговілі клітини, зволожуючи шкіру. Проводьте такий масаж раз на кілька днів для здорового сяйва обличчя. Це сприяє м'якості та зменшенню зморшок.

Зробити взуття блискучим

Внутрішня частина бананової шкірки чудово підходить для полірування шкіряного взуття. Фруктові кислоти, що містяться в шкірці, допоможуть повернути блиск і свіжий вигляд. Просто протріть взуття шкіркою, а потім відполіруйте м'якою тканиною.

Захистити рослини від попелиці

Закопайте кілька шматочків шкірки біля садових рослин, щоб відлякати попелицю. Гази, що виділяються при розкладанні шкірки, неприємні для цих шкідників. Переконайтеся, що не використовуєте забагато шкірки, щоб не привабити інших шкідників.

Приготувати компост

Бананова шкірка - чудовий компонент для компосту. Вона збагачує ґрунт калієм і фосфором, що підтримують здоровий ріст кореневої системи. Однак не варто додавати її у великих кількостях, щоб збалансувати склад компосту.

Зробити засіб для видалення бородавок

Бананова шкірка може стати вашим секретом у боротьбі з бородавками. Просто натирайте уражену ділянку шкіркою кожного вечора. Завдяки своїм властивостям вона поступово видалить бородавки.

Заспокоїти подразнення шкіри

Бананова шкірка допоможе зняти свербіж і почервоніння шкіри. Протріть подразнену ділянку м'якою стороною шкірки, щоб зняти дискомфорт. Цей метод підходить після укусів комах або подразнень після гоління. Ваша шкіра швидко заспокоїться і стане м'якшою.

Зробити блиск для листя рослин

Шкірка банана допоможе надати листям ваших кімнатних рослин блиску. Протріть листя м'якою стороною шкірки, щоб очистити від пилу і бруду. Це особливо підходить для воскових рослин, таких як фікус чи монстера. Листя будуть виглядати свіжими і доглянутими.

Використати для полірування срібла

Фруктові кислоти в банановій шкірці відмінно підходять для чищення срібла. Протріть шкіркою срібні вироби, щоб повернути їм блиск. Це природний і ефективний спосіб догляду за прикрасами. Ви будете вражені результатом після такого простого полірування.