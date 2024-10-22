7 корисних лайфхаків з йодом, які вас здивують
Йод - не тільки незамінний медичний засіб, а й чудовий помічник у повсякденних домашніх справах. Його можна використовувати для розв'язання побутових проблем, економлячи при цьому гроші.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька простих лайфхаків з йодом, які вам точно стануть у пригоді.
Очищення води
Йод можна використовувати для дезінфекції води в польових умовах. На 5 літрів води знадобиться всього 1 мл йоду. Додайте його у воду, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Після цього воду можна безпечно пити, що є чудовим рішенням у подорожах чи походах.
Перевірка сметани на якість
Часто виробники додають у сметану крохмаль для покращення консистенції. Щоб перевірити це, додайте краплю йоду в сметану і подивіться на реакцію. Якщо суміш змінить колір на синій, значить у продукті є крохмаль. Якщо колір залишився незмінним, то сметана натуральна.
Визначення якості меду
Мед іноді змішують із крохмалем або борошном, що знижує його цінність. Щоб перевірити мед, розчиніть ложку меду в склянці води та додайте пару крапель йоду. Якщо розчин стане синім, у мед додавали борошно або крохмаль. Якщо колір не змінився, мед якісний.
Зняття втоми з ніг
Якщо ваші ноги втомилися, зробіть ванночку з йодом. В теплу воду (3 літри) додайте ложку солі, соди, мила та 10 крапель йоду. Тримайте ноги у воді 10-15 хвилин, після чого витріть їх насухо. Відчуєте легкість у ногах, а набряки почнуть зникати після першої процедури.
Відучити кота ходити повз лоток
Якщо ваш кіт відмовляється ходити в лоток, можна використати йод. Посипте місце, де він зробив свої справи, содою, залиште на 30 хвилин, а потім промийте йодним розчином. Запах йоду відлякає тварину, і вона буде змушена повернутися до свого лотка.
Очищення порожнини рота
Йод чудово підходить для приготування домашнього ополіскувача для рота. Змішайте склянку теплої води з половиною чайної ложки солі, соди та 2-3 краплями йоду. Такий засіб знищує мікроби, зміцнює ясна та запобігає виникненню стоматиту.
Обробка рослин на городі від хвороб
Йод у поєднанні з сироваткою є чудовим засобом для захисту рослин від хвороб. Для приготування розчину змішайте 7 літрів сироватки, 3 літри води та 15 крапель йоду. Обробляйте цим розчином огірки, томати та інші культури раз на тиждень для профілактики грибкових захворювань.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання How Stuff Works, Forbes Home, Real Simple.