7 корисних лайфхаків з йодом, які вас здивують

Йод - не тільки незамінний медичний засіб, а й чудовий помічник у повсякденних домашніх справах. Його можна використовувати для розв'язання побутових проблем, економлячи при цьому гроші.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про декілька простих лайфхаків з йодом, які вам точно стануть у пригоді.

Очищення води

Йод можна використовувати для дезінфекції води в польових умовах. На 5 літрів води знадобиться всього 1 мл йоду. Додайте його у воду, перемішайте і залиште на 30 хвилин. Після цього воду можна безпечно пити, що є чудовим рішенням у подорожах чи походах.

Перевірка сметани на якість

Часто виробники додають у сметану крохмаль для покращення консистенції. Щоб перевірити це, додайте краплю йоду в сметану і подивіться на реакцію. Якщо суміш змінить колір на синій, значить у продукті є крохмаль. Якщо колір залишився незмінним, то сметана натуральна.

Визначення якості меду

Мед іноді змішують із крохмалем або борошном, що знижує його цінність. Щоб перевірити мед, розчиніть ложку меду в склянці води та додайте пару крапель йоду. Якщо розчин стане синім, у мед додавали борошно або крохмаль. Якщо колір не змінився, мед якісний.

Зняття втоми з ніг

Якщо ваші ноги втомилися, зробіть ванночку з йодом. В теплу воду (3 літри) додайте ложку солі, соди, мила та 10 крапель йоду. Тримайте ноги у воді 10-15 хвилин, після чого витріть їх насухо. Відчуєте легкість у ногах, а набряки почнуть зникати після першої процедури.

Відучити кота ходити повз лоток

Якщо ваш кіт відмовляється ходити в лоток, можна використати йод. Посипте місце, де він зробив свої справи, содою, залиште на 30 хвилин, а потім промийте йодним розчином. Запах йоду відлякає тварину, і вона буде змушена повернутися до свого лотка.

Очищення порожнини рота

Йод чудово підходить для приготування домашнього ополіскувача для рота. Змішайте склянку теплої води з половиною чайної ложки солі, соди та 2-3 краплями йоду. Такий засіб знищує мікроби, зміцнює ясна та запобігає виникненню стоматиту.

Обробка рослин на городі від хвороб

Йод у поєднанні з сироваткою є чудовим засобом для захисту рослин від хвороб. Для приготування розчину змішайте 7 літрів сироватки, 3 літри води та 15 крапель йоду. Обробляйте цим розчином огірки, томати та інші культури раз на тиждень для профілактики грибкових захворювань.