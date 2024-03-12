10 нереалістичних очікувань, які швидко руйнують будь-які стосунки

Свідомо чи несвідомо ми у стосунках культивуємо безліч завищених очікувань. І найпоширеніші з них можуть нам нашкодити та навіть зруйнувати зв'язок з іншою людиною.

Більшість людей мають список вимог до свого романтичного партнера. Наприклад, щоб він був добрим, дбайливим, уважним, веселим, щедрим. І іноді ми навіть уявляємо, що саме чекаємо від стосунків, які вже розвиваються. Комусь хочеться відкриттів та пригод, комусь спокою та стабільності, власного будинку, сміху та веселощів, обміну досвідом та пристрастей.

"У той чи інший момент у всіх нас є великі очікування, і ми розчаровуємося, коли справи йдуть не так, як ми хотіли", - пояснює сімейний терапевт Майкл Бусікот.

Ці очікування є фантазією і хибними надіями, які руйнують ваше уявлення про свого партнера. Популярна культура, суспільство, сім'я і навіть наші близькі можуть передати нам очікування, які ми інтегруємо до нашого уявлення про пару.

Приміром, дівчина починає мріяти про весілля та дітей уже через кілька місяців знайомства, і починає чекати на пропозиції руки та серця. Але чоловік був вихований у суворішій сім'ї й для нього такий проміжок часу - це дуже швидко.

Такі ситуації часто ведуть до розчарувань у коханні. Через це ми не хочемо вступати у стосунки, які не дотягують до належного рівня, і у нас можуть бути нереалістичні очікування.

"Нереалістичні очікування від ваших стосунків можуть призвести лише до фрустрації та розчарування. Ми повинні пам'ятати, що ніхто не ідеальний і кожен має свої недоліки", - підкреслює Бусікот.

Психологи також виділили найпоширеніші нереалістичні очікування у романтичних стосунках. Це:

Очікування, що інша людина зміниться заради вас

Очікування, що любов сама налагодиться, не докладаючи жодних зусиль

Очікування, що інша людина вас врятує та доповнить

Очікування, що не буде конфліктів та суперечок

Очікування, що все буде ідеально і не будуть робити помилки

Очікування, що інша людина стане вашим єдиним джерелом щастя

Очікування, що ви любитимете абсолютно все один в одному

Бажання розділяти одні й самі цінності, одні й самі думки, одні й самі інтереси

Очікування, що інша людина задовольнить усі ваші емоційні, соціальні та особисті потреби

Очікування, що інша людина автоматично дізнається, що вам потрібно, що ви думаєте та відчуваєте, без необхідності повідомляти про це

Звичайно ж, у пошуку кохання не означає, що вам потрібно відмовитися від усіх своїх очікувань та забути про власні стандарти. Але варто розвивати здорові очікування від стосунків та іншої людини. А щоб зберегти стосунки, варто повідомляти про них партнера, обговорювати та працювати над їх досягненням спільно.

"У стосунках, які приносять задоволення, люди покладають великі надії на те, як з ними поводяться. Вони очікують, що до них ставитимуться з добротою, любов'ю, прихильністю та повагою. Вони не терплять емоційного чи фізичного насильства. Вони очікують від партнера лояльності", – пояснює психолог Джон Готтман.