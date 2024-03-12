10 нереалистичных ожиданий, которые быстро разрушают любые отношения

Сознательно или бессознательно мы в отношениях культивируем множество завышенных ожиданий. И самые распространенные из них могут нам навредить и даже разрушить связь с другим человеком.

Большинство людей имеет список требований к своему романтическому партнеру. Например, чтобы он был добрым, заботливым, внимательным, веселым, щедрым. И иногда мы даже представляем, что именно ждем от отношений, которые уже развиваются. Кому-то хочется открытий и приключений, кому-то покоя и стабильности, собственного дома, смеха и веселья, обмена опытом и страстей.

"В тот или иной момент у всех нас есть большие ожидания, и мы разочаровываемся, когда дела идут не так, как мы хотели", - объясняет семейный терапевт Майкл Бусикот.

Эти ожидания представляют собой фантазии и ложные надежды, которые разрушают ваше представление о своем партнере. Популярная культура, общество, семья и даже наши близкие могут передать нам ожидания, которые мы интегрируем в наше представление о паре.

К примеру, девушка начинает мечтать о свадьбе и детях уже через несколько месяцев знакомства, и начинает ждать предложения руки и сердца. Но мужчина был воспитан в более строгой семье и для него такой промежуток времени - это слишком быстро.

Такие ситуации часто ведут к разочарованиям в любви. Из-за этого мы не хотим вступать в отношения, которые не дотягивают до должного уровня и у нас могут быть нереалистичные ожидания.

"Нереалистичные ожидания от ваших отношений могут привести только к фрустрации и разочарованию. Мы должны помнить, что никто не идеален и у каждого есть свои недостатки", - подчеркивает Бусикот.

Психологи также выделили самые распространенные нереалистичные ожидания в романтических отношениях. Это:

Ожидание, что другой человек изменится ради вас

Ожидание, что любовь сама наладится, не прилагая никаких усилий

Ожидание, что другой человек вас спасет и дополнит

Ожидание, что не будет конфликтов и споров

Ожидание, что все будет идеально и не будут совершаться ошибки

Ожидание, что другой человек станет вашим единственным источником счастья

Ожидание, что вы будете любить абсолютно все друг в друге

Желание разделять одни и те же ценности, одни и те же мнения, одни и те же интересы

Ожидание, что другой человек удовлетворит все ваши эмоциональные, социальные и личные потребности

Ожидание, что другой человек автоматически узнает, что вам нужно, что вы думаете и чувствуете, без необходимости сообщать об этом

Конечно же, в поиске любви не означает, что вам нужно отказаться от всех своих ожиданий и забыть о собственных стандартах. Но стоит развивать здоровые ожидания от отношений и другого человека. А чтобы сохранить отношения, стоит сообщать о них партнеру, обсуждать и работать над их достижением совместно.

"В отношениях, приносящих удовлетворение, люди возлагают большие надежды на то, как с ними обращаются. Они ожидают, что к ним будут относиться с добротой, любовью, привязанностью и уважением. Они не терпят эмоционального или физического насилия. Они ожидают от партнера лояльности", - объясняет психолог Джон Готтман.