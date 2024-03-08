10 ознак, що вас безсовісно використовують: довіртеся своїй інтуїції

Бувають ситуації, коли людина якимось чином намагається скористатися вашими знаннями, зв'язками, часом, енергією та іншими речами. Важливо вчасно розпізнати такого маніпулятора та припинити його діяльність.

Як швидко розпізнати, що вас хтось використовує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю професора Брюса Й. Лі у Psychology Today.

Будь-які стосунки, дружні, любовні чи ділові, будуються насамперед на взаємній повазі та підтримці. Сьогодні допомога була потрібна вам, завтра ви допомагаєте іншій людині.

Але є люди, для яких стосунки - це дорога з одностороннім рухом: вони лише беруть, але нічого не дають натомість.

Професор Брюс Й. Лі склав список ознак того, що з вами спілкуються саме так - забираючи час, енергію та ресурси.

Просять про допомогу, але не допомагають

Це не означає, що ви повинні постійно підраховувати: хто кому скільки разів допоміг. Рахунок тут не є важливим, це не футбол. Але якщо ви не можете в принципі згадати, коли від цієї людини була якась допомога, можливо, вона використовує вас.

Постійно вказують, скільки вони зробили для вас

Ось він - цей рахунок у відносинах, і це поганий знак, якщо хтось мало не заносить в блокнотик кожен свій крок у вашу підтримку.

Вважають, що ваша допомога - це щось безумовне

Настільки, що за неї не треба навіть простого "дякую".

"Ви не цілодобовий магазин підтримки. Хоча, взагалі-то, навіть цілодобовий магазин отримує гроші в обмін на скам'янілі хот-доги, які цілу вічність пролежали на грилі", - пояснює психолог.

З'являються у вашому житті, коли їм щось треба

Якщо вам дзвонить або пише ця людина, перша ваша думка: "І що вона хоче цього разу?" До речі, таким же питанням ви ставитеся, якщо людина раптово стає дуже милим у спілкуванні.

Не поважають ваші межі та не беруть до уваги ваші почуття

Ваше "ні" для них це не відповідь. Вони обов'язково тиснуть на ваше почуття провини через відмову. Це означає, що ви їм байдужі як особистість. Швидше, як автомат із виробництва послуг.

Не намагаються насправді зрозуміти вас

Одна з явних ознак, що стосунки знаходяться під загрозою, - коли ви непогано знаєте іншу людину, але не впевнені, що вона так само обізнана про ваше життя.

Не прислухаються до ваших слів

Вони дають висловитись, але цього мало. Важливо, щоб співрозмовник визнав те, що ви кажете, і поставився до цього серйозно, сказав щось у відповідь або навіть зробив, можливо, вибачився, що вчинив неправильно. І це має бути щире вибачення, а не нарцисичне: "Вибач, якщо тобі здається, що я щось зробив не так".

Тримають вас "на повідку"

Навіть самий егоцентричний людина розуміє, що ви врешті-решт перестанете робити щось для нього (і за нього) просто так. Тоді він може вручити вам те, що йому нічого не варте. Подарункову карту магазину, яку йому самому подарували, а він туди не йде, код на знижку, яка йому нічого не коштувала. Або ж гучні похвали та порожні обіцянки. Загалом створює ілюзію взаємності.

Не виконують обіцянок

Обіцянки втрачають сенс, коли людина їх не виконує. Так, бувають непередбачені обставини. Але в такому разі відповідальна людина попередить про них, як тільки вони виникнуть, і щиро вибачиться за те, що не змогла стримати слово. І запропонує якось інакше вирішити поставлене завдання.

Не підтримують вас у конфлікті з іншими людьми

Можливо, на словах, тет-а-тет людина і висловиться на вашу користь. Але показово те, як він поводиться, коли йому треба публічно зайняти чийсь бік. Якщо вас тільки використовують, вибір швидше буде на користь "потрібнішої" людини.