10 неочікуваних причин частого випадіння волосся

Після чергового розчісування десяток волосинок можуть залишатися на гребінці. Багато хто починає панікувати та вживати негайних заходів щодо збереження шевелюри. Такий стан виникає через деякі причини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
За словами експерта, є 10 неочікуваних причини, які можуть призвести до сильного випадіння волосся:
Варто виключити зі свого раціону чипси, до складу яких входить багато жирів. Вони можуть не лише призвести до випадіння волосся, але й стати причиною розвитку небезпечних хвороб, як от захворювань серця.
Також намагайтеся уникати солодощів, зокрема цукерок. Не менш небезпечними для густого волосся є пластівці для сніданку і газовані солодкі напої. Всі ці продукти містять велику кількість цукру, натрію та солі, а тому можуть спровокувати не лише облисіння, але й появу лупи.
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