10 неочікуваних причин частого випадіння волосся

Неочікувані причини

За словами експерта, є 10 неочікуваних причини, які можуть призвести до сильного випадіння волосся:

анемія або залізодефіцит. Якщо феритин - білок, який запасає залізо, низький, важко буде зупинити втрату волосся і відростити нове. Для здоровʼя волосся рівень феритину повинен бути 80-90 нг/мл

низьке споживання тваринного білка в їжу

дефіцит вітамінів групи B

низьке споживання жиру в раціоні - оптимальне співвідношення рослинного і тваринного жиру - 60/40

недостача поживних речовин та мікроелементів в раціоні: міді, марганцю, селену, заліза, цинку, вітаміну А, аргініну

сильний та тривалий стрес

андрогенна алопеція - найчастіша причина випадіння волосся у жінок гормонального характеру. Лікується за допомогою стабілізації гормонального фону

автоімунні захворювання

дефіцит вітаміну Д3

надмірне використання стайлингових засобів (лаку, мусу, гелю) та високих температур для укладання волосся, хімічна завивка

Які продукти можуть провокувати випадіння

Варто виключити зі свого раціону чипси, до складу яких входить багато жирів. Вони можуть не лише призвести до випадіння волосся, але й стати причиною розвитку небезпечних хвороб, як от захворювань серця.

Також намагайтеся уникати солодощів, зокрема цукерок. Не менш небезпечними для густого волосся є пластівці для сніданку і газовані солодкі напої. Всі ці продукти містять велику кількість цукру, натрію та солі, а тому можуть спровокувати не лише облисіння, але й появу лупи.