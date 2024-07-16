10 неожиданных причин частого выпадения волос

После очередного расчесывания десяток волосков могут оставаться на расческе. Многие начинают паниковать и принимать немедленные меры по сохранению шевелюры. Такое состояние возникает по некоторым причинам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
По словам эксперта, есть 10 неожиданных причин, которые могут привести к сильному выпадению волос:
Следует исключить из своего рациона чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.
Также старайтесь избегать сладостей, включая конфет. Не менее опасны для густых волос хлопья для завтрака и газированные сладкие напитки. Все эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и соли, поэтому могут спровоцировать не только облысение, но и появление перхоти.
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