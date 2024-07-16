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10 неожиданных причин частого выпадения волос

Причины частого выпадения волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После очередного расчесывания десяток волосков могут оставаться на расческе. Многие начинают паниковать и принимать немедленные меры по сохранению шевелюры. Такое состояние возникает по некоторым причинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Неожиданные причины

По словам эксперта, есть 10 неожиданных причин, которые могут привести к сильному выпадению волос:

  • анемия или железодефицит. Если ферритин - белок, запасающий железо, низкий, то трудно будет остановить потерю волос и отрастить новые. Для здоровья волос уровень ферритина должен быть 80-90 нг/мл
  • низкое потребление животного белка в пищу
  • дефицит витаминов группы B
  • низкое потребление жира в рационе - оптимальное соотношение растительного и животного жира - 60/40
  • нехватка питательных веществ и микроэлементов в рационе: меди, марганца, селена, железа, цинка, витамина А, аргинина
  • сильный и длительный стресс
  • андрогенная алопеция - самая частая причина выпадения волос у женщин гормонального характера. Лечится с помощью стабилизации гормонального фона
  • автоиммунные заболевания
  • дефицит витамина Д3
  • чрезмерное использование стайлинговых средств (лака, мусса, геля) и высоких температур для укладки волос, химическая завивка

Какие продукты могут провоцировать выпадение

Следует исключить из своего рациона чипсы, в состав которых входит много жиров. Они могут не только привести к выпадению волос, но и стать причиной развития опасных болезней, таких как заболевания сердца.

Также старайтесь избегать сладостей, включая конфет. Не менее опасны для густых волос хлопья для завтрака и газированные сладкие напитки. Все эти продукты содержат большое количество сахара, натрия и соли, поэтому могут спровоцировать не только облысение, но и появление перхоти.

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ВолосыНутрициолог