10 найвишуканіших та вогняних образів Белли Хадід (фото)

Любов до чорного в образа Белли Хадід

Яскрава зовнішність дозволяє Беллі обирати абсолютно будь-які відтінки, проте модель давно зробила свій вибір на користь нейтральних тонів та кращого і класичного у світі кольору - чорного. Особливо якщо йдеться про урочисті виходи - тут Белла Хадід з великою ймовірністю вибере елегантний total black, який підкреслить її фігуру та риси обличчя.

Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадід в чорному кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Можна помітити, що всі ці чотири чорні сукні абсолютно різні. Тому кожна підкреслює щось особливе у Беллі. Вона обирає різні фасони, різні тканини, але чорний колір дійсно є найулюбленішим в гардеробі моделі.

Пишна сукня, напівпрозора, сукня по фігурі з декоративними прикрасами та сукня з баскою розкривають Хадід по-особливому та підкреслюють її особливість і унікальність.

Білий колір в гардеробі Белли Хадід

Попри чорний колір Белла полюбляє ще й білий. Це теж класика, але більш ніжна та не настільки унікальна. Проте в сукнях білого кольору фігура Хадід виглядає просто ідеально.

Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадід в білому кольорі (фото: instagram.com/bellahadid)

Всі білі сукні обтягують струнку талію Хадід та підкреслюють риси обличчя, особливо, на засмаглій шкірі та роблять їх більш помітними.

Три образи, але наскільки різні. В одному Белла дуже елегантна та навіть трохи небезпечна. А от в іншому спокійна та ніжна. Але третій образ робить Хадід витонченою та сексуальною.

Космічні образи Белли Хадід

Белла Хадід любить дивувати публіку, тому нерідко її можна побачити в цікавих кольорах. Наприклад сукня з обкладинки Vogue поєднує в собі три кольори та робить образ якимось дійсно інопланетним.

Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Напівпрозорий образ Хадід у трьох вишуканих кольорах відкриває нові грані супермоделі та показує всі принади.

Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

А ось довга сукня космічно-синього кольору показує Беллу з нової спокійної сторони, проте робить акцент на стрункій талії.

Космічний образ Белли Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)