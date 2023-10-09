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10 самых изысканных и огненных образов Беллы Хадид (фото)

Самые интересные образы Беллы Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Юлия Любченко

Белла Хадид - молодая супермодель мирового уровня, она имеет подписанный контракт с IMG Models в 2014 году. А вот уже в 2016 году модель получила премию "Модель года" от Daily Front Row.

РБК-Украина (проект Styler) решил собрать 10 самых изысканных образов Беллы Хадид, демонстрирующих ее вкус и красоту.

При подготовке материала были использованы источники: Instagram Беллы Хадид.

Любовь к черному в образе Беллы Хадид

Яркая внешность позволяет Белле выбирать абсолютно любые оттенки, однако модель давно сделала свой выбор в пользу нейтральных тонов и лучшего и классического в мире цвета - черного. Особенно если речь идет о торжественных выходах - здесь Белла Хадид с большой вероятностью выберет элегантный total black, который подчеркнет ее фигуру и черты лица.

Образ Белли Хадид в черном цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадид в черном цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадид в черном цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадид в черном цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Можно заметить, что все эти четыре черных платья совершенно разные. Поэтому каждое подчеркивает нечто особенное в Белле. Она выбирает разные фасоны, разные ткани, но черный цвет действительно является самым любимым в гардеробе модели.

Пышное, полупрозрачное, платье по фигуре с декоративными украшениями и платье с баской раскрывают Хадид по-особому, а так же подчеркивают ее особенность и уникальность.

Белый цвет в гардеробе Беллы Хадид

Несмотря на черный цвет, Белла любит еще и белый. Это тоже классика, но более нежная и не столь уникальная. Однако в платьях белого цвета фигура Хадид выглядит просто идеально.

Образ Белли Хадид в белом цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадид в белом цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Образ Белли Хадид в белом цвете (фото: instagram.com/bellahadid)

Все белые платья обтягивают стройную талию Хадид и подчеркивают черты лица, особенно на загорелой коже и делают их более заметными.

Три образа, но насколько разные. В одном Белла очень элегантна и даже немного опасна. А вот в другом спокойная и нежная. Но третий образ делает Хадид утонченной и сексуальной.

Космические образы Беллы Хадид

Белла Хадид любит удивлять публику, поэтому нередко ее можно увидеть в интересных цветах. Например, платье с обложки Vogue сочетает в себе три цвета и делает образ каким-то действительно инопланетным.

Космический образ Белли Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Полупрозрачный образ Хадида в трех изысканных цветах открывает новые грани супермодели и показывает все прелести.

Космический образ Белли Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

А вот длинное платье космически-синего цвета показывает Беллу с новой спокойной стороны, однако делает акцент на стройной талии.

Космический образ Белли Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Раньше мы рассказывали о том, как Белла Хадид в прозрачном платье Givenchy не оставила места для воображения.

А также писали о том, что Сара Джессика Паркер поразила новым образом.

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