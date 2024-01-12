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10 самых грустных фильмов для того, чтобы поплакать

Пятница 12 января 2024 21:57
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10 самых грустных фильмов для того, чтобы поплакать Печальные фильмы о любви и не только (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда наступает момент, когда очень хочется поплакать и остаться наедине со своими мыслями. В этом вам помогут фильмы, которые поразят интересным сюжетом и невероятными историями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что посмотреть тем, кто хочет поплакать. В подборке вы найдете фильмы на любой вкус.

"До встречи с тобой" (2016)

Мелодрама с Эмилией Кларк заставит вас ощутить весь спектр эмоций. Сначала вы будете смеяться, а затем с трудом сдерживать слезы. История любви поразит даже тех, кто не верит в настоящие чувства.

"Клятва" (2012)

Драма с Ченнингом Татумом и Рэйчел МакАдамс рассказывает о влюбленной паре, жизнь которой изменит одна авария. Избранница главного героя теряет память, а он пытается вновь возродить в ее сердце любовь. Что из этого получится - смотрите в фильме, спойлеры точно все испортят.

"Семь жизней" (2008)

Фильм с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает о мужчине, который попадает в ужасную аварию. Он понимает, что его неосторожность унесла жизни семи человек. И тогда главный герой пытается исправить ситуацию, но это достаточно тяжело.

"Виноваты звезды" (2014)

Мелодрама повествует о девушке, которая лечится от онкологии. Она встречает парня, в которого мгновенно влюбляется. Но немногие могут догадаться, чем все это закончится.

"Дневник памяти" (2004)

Этот фильм с МакАдамс и Райаном Гослингом считается "классическим" вариантом для тех, кто хочет поплакать. История любви, которой не суждено быть вечной, точно может разбить ваше сердце. Готовьтесь к неожиданным сюжетным линиям.

"Мальчик в полосатой пижаме" (2008)

Этот фильм считается тяжелым и достаточно непростым. Он заставит не только плакать, но и переживать за героев истории. В фильме показана встреча двух миров - мальчика из концлагеря и его сверстника, отец которого руководил репрессиями.

"Куда приводят мечты" (1998)

Легендарная кинолента с Робином Уильямсом рассказывает о фантастической истории. Главный персонаж и его жена теряют детей в аварии, а затем их жизнь превращается в ад. Страдания мужчины не заканчиваются даже тогда, когда он умирает.

"Хатико: самый верный друг" (2009)

Невероятно трогательная история о верности вряд ли оставит кого-то равнодушным. Пес Хатико заставит вас поверить, что животные могут быть лучшими друзьями. И они будут ими оставаться всегда.

"Путь домой" (2019)

Еще один трогательный фильм, который точно понравится людям, любящим животных. Четырехлапая Белла прожила почти всю свою жизнь с хозяином, а потом случайно потерялась. Но она не сдалась и решила вернуться к владельцу, чего бы это ей ни стоило.

"Жизнь прекрасна" (1997)

Итальянская комедийная драма, получившая немало одобрительных отзывов, рассказывает об отце и сыне. Они оказываются в концлагере, мужчина всеми силами пытается защитить ребенка. И для этого он придумывает игру.

Ранее мы уже рассказывали, как изменились актеры культового фильма "Богатенький Ричи".

Также недавно стало известно, как сейчас выглядят главные герои приключенческой истории "Пираты Карибского моря".

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