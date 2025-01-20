10 самых простых способов избавиться от запахов на кухне после готовки

Стойкий "аромат" рыбы или лука на кухне делает приготовление пищи значительно менее приятным. Но существуют простые способы избавиться от запахов после готовки.

Открыть окна и включить вытяжку

Это довольно очевидно, но один из лучших способов избавиться от запахов - выветрить их из дома, открыв окна и воспользовавшись вентиляцией над плитой, если она у вас есть.

Непременно откройте окна, если вы собираетесь готовить "ароматные" продукты, такие как рыба или брокколи - вентиляция является ключевым фактором в том, как надолго в помещении останутся резкие запахи.

Протереть поверхности содой

Пищевая сода является еще одним отличным средством для борьбы с запахами. Присыпьте небольшим количеством соды кухонные поверхности и оставьте ее на несколько минут, после чего протрите влажной тряпкой. Сода также может быть полезной для мытья посуды, которая впитывает запахи.

Оставить миску с содой или уксусом на ночь

Если после ужина на кухне остался стойкий запах, попробуйте оставить миску или две с содой или уксусом на столе на ночь. Посуду с этими ингредиентами также можно ставить на кухне во время приготовления, чтобы поглощать запах, когда он появится.

Разложить уголь

Если вы собираетесь жарить бекон или рыбу, чтобы поглотить неприятные ароматы, можно разложить на кухне активированный уголь. Благодаря свойствам угля, после приготовления пищи на кухне не останется неприятного аромата.

Использовать кофейную гущу

Кто не любит запах кофе по утрам? Заваривание свежего кофе или размещение кофейной гущи в неглубоких мисках по всей кухне может помочь поглотить запахи после приготовления пищи.

Отварить лимоны

Сделайте лимонный пар, чтобы нейтрализовать резкие запахи. Просто разрежьте лимон пополам, вбросьте его в кастрюлю с кипящей водой и оставьте на десять минут.

Также можно прокипятить лимонную цедру или кусочки лимона после приготовления пищи. Для еще более эффективного устранения запаха в воду советуют добавить столовую ложку пищевой соды.

Лимонная цедра помогает избавиться от неприятного запаха после готовки (иллюстративное фото: Freepik)

Зажечь ароматические свечи

Ароматические свечи или палочки помогут не только устранить неприятные запахи после приготовления пищи, но и создать уютную атмосферу на кухне.

Сделать аромадиффузор

Можно придать дому приятный аромат, даже когда готовите еду, не покупая освежителей воздуха, свечей или ароматизаторов.

Сделайте собственный "аромадиффузор" на плите, используя предметы с вашей кухни, такие как цитрусовые, яблочные корки, гвоздику, палочки корицы, розмарин и тому подобное.

Добавьте все ингредиенты в кастрюлю с водой и кипятите на медленном огне во время и после приготовления. Пар не только поможет избавиться от неприятного запаха, но и поможет увлажнить воздух в сухой зимний день.

Прокипятить уксус

Подобно кипячению лимонов или специй, кипящий уксус - отличный способ нейтрализовать сильные запахи. Для этого влейте в кастрюлю полстакана уксуса и один стакан воды и кипятите смесь во время или после приготовления пищи, чтобы поглотить любые запахи из воздуха.

Использовать эфирное масло

Эфирные масла - это не только ароматерапия для тела, но и отличные средства для очистки воздуха на кухне.

Лаванда, лимон, эвкалипт или апельсин имеют приятный стойкий аромат, который прекрасно нейтрализует неприятные запахи. Вы можете использовать диффузор или просто растворить несколько капель масла в кастрюле с водой.