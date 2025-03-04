10 найперспективніших українських стартапів просто сьогодні

Headway

Headway, український EdTech-стартап, домігся успіху і популярності останніми роками завдяки своєму додатку для стислого викладу книг. Заснований українцем Антоном Павловським, цей застосунок містить понад 1500 науково-популярних книжок і дає змогу користувачам зі щільним графіком покращувати свої навички та спосіб життя, читаючи або слухаючи 15-хвилинні перекази книжок із саморозвитку.

З 2019 року Headway виріс з 3 осіб у компанію з більш ніж 170 співробітниками і придбав понад 30 мільйонів користувачів з більш ніж 140 країн.

Headway має середній рейтинг 4,7 з 5 у різних магазинах застосунків і часто потрапляє до списків найкращих освітніх застосунків, таких як Top Free Education в AppStore і Google Play, а також Global Silicon Valley (GSV) EdTech 150.

З початку російського вторгнення компанія запустила Essence of Ukraine, кураторську колекцію коротких викладів 32 книг відомих українців, щоб просувати Україну по всьому світу.

Застосунок Headway (фото: Medium)

Preply

Ще один EdTech-стартап, Preply, являє собою мультимедійну платформу для вивчення мов, яка з'єднує приватних репетиторів і студентів.

Заснований у 2012 році трьома українськими підприємцями, Кирилом Бігаєм, Дмитром Волошиним і Сергієм Лук'яновим, онлайн-сайт навчання зібрав понад 35 000 репетиторів, які навчають більш ніж 50 мов учнів зі 180 країн світу.

За останнє десятиліття компанія зросла до 500 співробітників з офісами в Барселоні, Бостоні та Києві.

Завдяки своєму унікальному алгоритму машинного навчання для найкращого підбору студентів і викладачів, платформа стала глобальним ринком, оцінюваним приблизно в 52 мільярди доларів у 2022 році.

З початку російського вторгнення компанія підтримує безпеку і благополуччя своїх співробітників, які перебувають в Україні. Вона також залучила 120 мільйонів доларів інвестицій для розробки, серед іншого, помічника Reply AI.

Preply, платформа для вивчення мов (фото: Preply)

Grammarly

Один з українських стартапів, Grammarly, є лідером у розробці програмного забезпечення для редагування тексту з моменту свого заснування українськими програмістами Алексом Шевченком, Максом Литвином і Дмитром Лідером у 2009 році.

Компанія надає хмарні послуги помічника з набору тексту, допомагаючи користувачам перевіряти орфографію, граматику та пунктуацію, а також покращувати стиль письма в англійських текстах.

У 2021 році Grammarly приєдналася до клубу декакорнів, до якого входять компанії вартістю понад 10 мільярдів доларів. Збільшивши свою вартість до 13 мільярдів доларів, бізнес посів 10-те місце в списку найдорожчих стартапів США.

У 2022 році Grammarly пішла з російського та білоруського ринків і пожертвувала дохід, отриманий у цих країнах, на підтримку України. Нещодавно команда компанії залучила 400 мільйонів доларів на розробку помічника з написання текстів на основі ШІ.

Grammarly (фото: Grammarly)

Esper Bionics

Esper Bionics - українська інжинірингова компанія, що розробляє технології управління протезами для людей з обмеженими можливостями кінцівок. Заснований 2019 року, стартап здобув визнання за свій флагманський продукт, Esper Hand, роботизований протез, що самонавчається і працює на основі машинного навчання та аналізу даних.

Біонічний пристрій має 24 датчики, які виявляють м'язову і мозкову активність і передбачають передбачуваний рух користувача. Завдяки своїм унікальним алгоритмам, він стає більш інтуїтивно зрозумілим і з часом покращує контроль користувача. У 2022 році журнал TIME включив цю інновацію до свого списку найкращих винаходів.

З початку повномасштабної війни Росії Esper Bionics підтримує українських ветеранів війни, надаючи протези кінцівок і допомагаючи їм у реабілітації через свою програму Esper for Ukraine.

У 2024 році компанія отримала грант у розмірі 150 000 доларів США на створення нових робочих місць і розвиток виробництва в Києві. Компанія працює над розширенням своєї продуктової лінійки та створенням протезів ніг і екзоскелетів.

Журнал TIME помістив на свою обкладинку руку Esper (фото: TIME)

ReLeaf Paper

Заснований Валентином Фречкою, стартап розробив власну технологію виробництва паперу з опалого листя, яке часто утилізують у міських районах шляхом спалювання як зелені відходи. Стійке виробництво паперу та пакування Releaf потребує в 15 разів менше води і втричі енергоефективніше, ніж традиційне виробництво паперу.

У 2022 році відзначена нагородами компанія отримала грант у розмірі 2,5 млн євро від програми EIC Accelerator та інвестиції в розмірі 4 млн євро від Європейської комісії.

Незважаючи на труднощі воєнного часу, ReLeaf Paper успішно розширилася на міжнародному рівні та співпрацює з такими світовими гігантами, як L'Oréal і Samsung, для виробництва екологічно чистого пакування.

Папір виробляють з опалого листя (фото: SP News)

RefaceAI

RefaceAI - київська компанія-розробник, що створює інструменти штучного інтелекту для створення контенту. Вона стала всесвітньо відомою у 2020 році завдяки своєму застосунку для діпфейків Reface, який дає змогу користувачам змінювати обличчя на фотографіях, відео та GIF-файлах.

Заснований на генеративно-змагальних мережах штучного інтелекту, відомих як GAN, застосунок сягнув вершини AppStore і Google Store у США та 17 інших країнах, випередивши TikTok і Netflix.

Після успіху 2020 року компанія залучила 5,5 млн доларів інвестицій і стала популярною серед знаменитостей, як-от Snoop Dogg і Britney Spears. Відтоді команда розробила інші застосунки на основі ШІ, як-от Revive, застосунок для анімації фотографій облич, що оживляє нерухомі зображення, і Restyle, генератор портретів.

Reface - український застосунок для обміну обличчями (фото: Reface)

CheckEye

CheckEye - це медичний технологічний стартап, який розробив хмарне рішення на основі ШІ для скринінгу діабетичної ретинопатії (ДР) та виявлення інших захворювань очей у співпраці з Українською федерацією діабету та Інститутом очних хвороб ім. Філатова.

Компанію було засновано у 2021 році, щоб усунути прогалину в діагностиці діабету в Україні, яка ще більше поглибилася під час війни, і зробити скринінг доступнішим для пацієнтів.

Немедичний персонал може використовувати платформу CheckEye для проведення скринінгу ДР, завантажуючи фотографії сітківки пацієнта. Програма ШІ аналізує зображення на наявність ознак діабетичної ретинопатії та інших захворювань із точністю 92-93 відсотків.

Система дає змогу рано виявляти та своєчасно лікувати діабет, який широко поширений в Україні. Від початку вторгнення CheckEye пропонує безкоштовний масовий скринінг зору для людей у постраждалих від війни регіонах.

CheckEye - інноваційна компанія медичних технологій з України (фото: CheckEye)

Kurs Orbital

Kurs Orbital - стартап, заснований у 2022 році, який займається продовженням терміну служби супутників і видаленням космічного сміття, забезпечуючи безпечні та стійкі орбіти для майбутніх поколінь.

Компанія розширює людську діяльність за межі Землі, пропонуючи обслуговування на орбіті, платформу, яка покликана стати основою для підтримки безлічі майбутніх космічних бізнесів.

Останній раунд фінансування склав 3,7 млн євро, а загальний обсяг фінансування - 5 млн євро. Компанія перебуває на стадії Seed. Серед інвесторів - OTB Ventures, Credo Ventures, Galaxia (фонд, створений CDP Venture Capital і Obloo Ventures), In-Q-Tel і Inovo. Засновниками компанії є Володимир Уссов і Вадим Васильєв.

Esper Bionics

Esper Bionics - нагороджена інженерна компанія, заснована у 2019 році, яка розробляє пристрої для поліпшення людських можливостей із використанням цифрового оброблення сигналів, штучного інтелекту, збирання даних та енергоефективної електроніки.

Перші продукти компанії - це Esper Hand, біонічна самоналаштовувана протезна рука, зареєстрована в FDA, Esper Control - портативний інтерфейс "мозок-комп'ютер" і Esper Platform - хмарне програмне рішення для індивідуалізації управління портативними пристроями.

Останній раунд фінансування склав 4,75 млн євро, а загальний обсяг фінансування - 5,1 млн євро. Засновниками компанії є Дмитро Газда та Анна Белеванцева.

Portal AI

Portal AI - стартап, заснований 2023 року, що розробляє B2B SaaS-платформу, призначену для узгодження брендової стратегії з маркетинговими діями.

Екосистема їхньої платформи надає малим і середнім підприємствам передові інструменти для конкуренції з великими компаніями, пропонуючи інтуїтивно зрозумілий застосунок, що надає поради в один клік за різними бізнес-вертикалями.

Останній раунд фінансування склав 4,75 млн євро, а загальний обсяг фінансування - 4,75 млн євро. Серед інвесторів - AGI House Ventures, BBQ Capital, Broocknell Ventures, Patel family office, StratMinds VC. Засновниками компанії є Володимир Панченко та Мохаммед (Хамуді) Наана.

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