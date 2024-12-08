UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

10 найкращих вправ, які допоможуть не набрати вагу під час зимових свят

Названо вправи, які допоможуть не погладшати під час свят (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Новорічні свята насичені ласощами та жирною їжею, що може призвести до набору ваги. Щоб уникнути цього, тренери рекомендують кілька корисних кардіо вправ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Джампінг Джек

Виконайте 3 підходи по 1 хвилині.

Стрибки на скакалці 

Інтенсивний біг

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениефізичні вправиВагаСпортзал