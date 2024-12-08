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10 лучших упражнений, которые помогут не набрать вес во время зимних праздников

Названы упражнения, которые помогут не поправиться во время праздников (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новогодние праздники насыщены лакомством и жирной пищей, что может привести к набору веса. Чтобы избежать этого, тренеры рекомендуют несколько полезных кардио упражнений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

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