10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME

Time зібрав рейтинг найбільш значущих винаходів та пристроїв 2023 року. Відбір проходив, враховуючи їхню оригінальність, практичність і вплив на повсякденне життя.
РБК-Україна (проект Styler) обрали для вас найцікавіші інновації з топ-200 винаходів та пристроїв за версією журналу TIME.
Це інноваційна технологія від OpenAI, яка змінює гру у світі чат-ботів. Оін здатний проводити розмови, роз'яснювати складні концепції простою мовою, успішно складати іспити, і навіть розкривати секрети, чому жарт виявляється смішним.
Це віртуальний діджей на базі штучного інтелекту, який не тільки створює персоналізовані плейлисти, що відповідають перевагам користувача, але також вставляє голосові коментарі між треками, подібно до справжнього діджея.
Це гарнітура змішаної реальності, яка була названа революційною у журналі TIME. Незважаючи на високу ціну, цей пристрій має всі шанси стати популярним серед масових споживачів.
Це буквально ноутбук доповненої реальності, який за допомогою спеціальних окуляр дозволяє створити віртуальний екран розміром 100 дюймів. Керування комп'ютером здійснюється за допомогою бездротової клавіатури та трекпада. Офіційний реліз цього пристрою очікується у 2024 році.
Цей смартфон внесено до списку як зразок пристрою із простим ремонтом. За його створення компанія співпрацювала з відомою лабораторією iFixit, яка допомогла розробити цей гаджет.
Це екологічний віртуальний камін з голографічним "полум'ям", який можна складати. Він здатний нагрівати себе до 75 градусів, споживаючи всього 200 Вт потужності.
Це невеликий пристрій на марсоході Perseverance, який дозволяє отримувати кисень з обмеженої кількості вуглекислого газу в атмосфері Марса. Продуктивність цього пристрою невелика, але достатня для демонстрації працездатності технології.
Це перший гоночний електромобіль, здатний розганятися з 0 до 100 км/год за секунду. Для цього він використовує вакуумний вентилятор, який притискає автомобіль до дороги, що суттєво зменшує опір.
Це перша боксерська груша зі штучним інтелектом, обладнана різними датчиками та 3D-камерою з комп'ютерним зором. Ця груша здатна аналізувати точність, силу, швидкість та техніку кожного удару за менш ніж 250 мілісекунд та використовувати ці дані для персоналізованого навчання.
Електровелосипед з безліччю цікавих особливостей: гладкий карбоновий ремінь замість змазаного ланцюга, акумулятор, що знімається, який може підживлювати ноутбуки і смартфони, вбудований GPS, а також датчики визначення сили і висоти педалювання для автоматичного регулювання електропідсилювача.
Раніше ми писали про винаходи, які колись вважалися безглуздими, а сьогодні без них неможливо уявити життя.
А ще у нас є матеріал про 10 жінок-винахідниць, які змінили світ на краще.