10 найкращих винаходів 2023 року за версією журналу TIME

ChatGPT на основі GPT-4

Це інноваційна технологія від OpenAI, яка змінює гру у світі чат-ботів. Оін здатний проводити розмови, роз'яснювати складні концепції простою мовою, успішно складати іспити, і навіть розкривати секрети, чому жарт виявляється смішним.

ChatGPT (фото: The Hill)

Spotify DJ

Це віртуальний діджей на базі штучного інтелекту, який не тільки створює персоналізовані плейлисти, що відповідають перевагам користувача, але також вставляє голосові коментарі між треками, подібно до справжнього діджея.

Spotify DJ (фото: Spotify)

Apple Vision Pro

Це гарнітура змішаної реальності, яка була названа революційною у журналі TIME. Незважаючи на високу ціну, цей пристрій має всі шанси стати популярним серед масових споживачів.

Apple Vision Pro (фото: Apple)

Sightful Spacetop

Це буквально ноутбук доповненої реальності, який за допомогою спеціальних окуляр дозволяє створити віртуальний екран розміром 100 дюймів. Керування комп'ютером здійснюється за допомогою бездротової клавіатури та трекпада. Офіційний реліз цього пристрою очікується у 2024 році.

Ноутбук доповненої реальності Sightful Spacetop (фото: Sightful)

Nokia G22

Цей смартфон внесено до списку як зразок пристрою із простим ремонтом. За його створення компанія співпрацювала з відомою лабораторією iFixit, яка допомогла розробити цей гаджет.

Nokia G22, який можна швидко полагодити (фото: Nokia)

Graphene Radiator

Це екологічний віртуальний камін з голографічним "полум'ям", який можна складати. Він здатний нагрівати себе до 75 градусів, споживаючи всього 200 Вт потужності.

Віртуальний камін (фото: Graphene Radiator)

NASA MOXIE

Це невеликий пристрій на марсоході Perseverance, який дозволяє отримувати кисень з обмеженої кількості вуглекислого газу в атмосфері Марса. Продуктивність цього пристрою невелика, але достатня для демонстрації працездатності технології.

Пристрій може отримувати в атмосфері Марса (фото: Nasa)

Mythen

Це перший гоночний електромобіль, здатний розганятися з 0 до 100 км/год за секунду. Для цього він використовує вакуумний вентилятор, який притискає автомобіль до дороги, що суттєво зменшує опір.

Гоночний електромобіль Mythen (фото: The Economic Times)

Bhout Bag

Це перша боксерська груша зі штучним інтелектом, обладнана різними датчиками та 3D-камерою з комп'ютерним зором. Ця груша здатна аналізувати точність, силу, швидкість та техніку кожного удару за менш ніж 250 мілісекунд та використовувати ці дані для персоналізованого навчання.

Боксерська груша зі ШІ (фото: Bhout)

Acer ebii

Електровелосипед з безліччю цікавих особливостей: гладкий карбоновий ремінь замість змазаного ланцюга, акумулятор, що знімається, який може підживлювати ноутбуки і смартфони, вбудований GPS, а також датчики визначення сили і висоти педалювання для автоматичного регулювання електропідсилювача.

Електровелосипед Acer ebii (фото: Acer)