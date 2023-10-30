10 лучших изобретений 2023 года по версии журнала TIME

Time собрал рейтинг наиболее важных изобретений и устройств 2023 года. Отбор проходил, учитывая их оригинальность, практичность и влияние на повседневную жизнь.
РБК-Украина (проект Styler) выбрали для вас самые интересные инновации из топ-200 изобретений и устройств по версии журнала TIME.
Это инновационная технология от OpenAI, которая меняет игру в мире чат-ботов. Он способен проводить разговоры, разъяснять сложные концепции на простом языке, успешно сдавать экзамены, а также раскрывать секреты, почему шутка оказывается смешной.
Это виртуальный диджей на базе искусственного интеллекта, который не только создает персонализированные плейлисты, отвечающие предпочтениям пользователя, но также вставляет голосовые комментарии между треками, подобно настоящему диджею.
Это гарнитура смешанной реальности, которая была названа революционной в журнале TIME. Несмотря на высокую цену, устройство имеет все шансы стать популярным среди массовых потребителей.
Это буквально ноутбук дополненной реальности, который с помощью специальных очков позволяет создать виртуальный экран размером 100 дюймов. Управление компьютером осуществляется с помощью беспроводной клавиатуры и трекпада. Официальный выпуск этого устройства ожидается в 2024 году.
Этот смартфон включен в список как образец устройства с простым ремонтом. При его создании компания сотрудничала с известной лабораторией iFixit, которая помогла разработать этот гаджет.
Это экологичный виртуальный камин с голографическим "пламенем", который можно складывать. Он способен нагреть себя до 75 градусов, потребляя всего 200 Вт мощности.
Это небольшое устройство на марсоходе Perseverance, позволяющее получать кислород из ограниченного количества углекислого газа в атмосфере Марса. Производительность этого устройства невелика, но достаточно для демонстрации работоспособности технологии.
Это первый гоночный электромобиль, способный разгоняться с 0 до 100 км/ч в секунду. Для этого он использует вакуумный вентилятор, который прижимает автомобиль к дороге, что существенно уменьшает сопротивление.
Это первая боксерская груша с искусственным интеллектом, оборудованная разными датчиками и 3D-камерой с компьютерным зрением. Эта груша способна анализировать точность, силу, скорость и технику каждого удара менее 250 миллисекунд и использовать эти данные для персонализированного обучения.
Электровелосипед с множеством интересных особенностей: гладкий карбоновый ремень вместо смазанной цепи, снимаемый аккумулятор, который может подпитывать ноутбуки и смартфоны, встроенный GPS, а также датчики определения силы и высоты педалирования для автоматической регулировки электроусилителя.
Раньше мы писали об изобретениях, считавшихся когда-то бессмысленными, а сегодня без них невозможно представить жизнь.
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