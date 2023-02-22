10 найкращих українських ВНЗ за міжнародним оцінюванням: хто очолив рейтинг

Комісія вебометричного рейтингу університетів світу оцінила понад 30 000 вищих навчальних закладів зі всіх країн, серед них і 306 освітніх установ України.
Рейтингом найкращих ВНЗ України поділився ресурс Ranking Web of Universities.
Вебометричний рейтинг університетів світу аналізує ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік - у червні-липні та січні.
Критерії оцінювання базуються на кількості зовнішніх джерел, які містять посилання на вебсторінки закладу, кількості цитат науковців університету на Google Scholar Citations та статей дослідників установи за останніх 5 років.
Вебометричний рейтинг університетів світу є одним із найавторитетніших в освітній сфері.
У топ-10 найкращих закладів вищої освіти України увійшли:
У 2022 році найкращим вищим навчальним закладом за цим же рейтингом став Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
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