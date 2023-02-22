10 лучших украинских вузов по международной оценке: кто возглавил рейтинг

Комиссия вебометрического рейтинга университетов мира оценила более 30 000 высших учебных заведений со всех стран, в том числе и 306 образовательных учреждений Украины.
Рейтингом лучших вузов Украины поделился ресурс Ranking Web of Universities.
Вебометрический рейтинг университетов мира анализирует степень представления деятельности университетов в Интернет-пространстве. Рейтинг составляют с 2004 года и публикуют дважды в год - в июне-июле и январе.
Критерии оценки основаны на количестве внешних источников, содержащих ссылки на веб-страницы заведения, количестве цитат ученых университета на Google Scholar Citations и статей исследователей учреждения за последние 5 лет.
Вебометрический рейтинг университетов мира является одним из самых авторитетных в сфере образования.
В топ-10 лучших заведений высшего образования Украины вошли:
В 2022 году лучшим вузом по этому же рейтингу стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Ранее мы рассказывали о том, как выглядит самое дорогое общежитие Украины, в котором комнаты стоят по 5 тыс. грн.
Читайте также о том, что МОН призвало школы перейти на дистанционное обучение из-за угрозы обстрелов.