10 найкращих ігор з повною свободою дій, які скрасять очікування GTA 6

Red Dead Redemption 2

Розробник: Rockstar

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Незважаючи на раннє 20-е століття, Red Dead Redemption 2 втілює цінності GTA: свобода гравця в широкому живому відкритому світі. Гра приділяє увагу навіть найдрібнішим деталям, а її персонажі займаються далеко не найблагороднішими справами.

Буде занадто просто назвати Red Dead Redemption 2 "Grand Theft Auto з кіньми", але якщо ви в настрої для гри в стилі GTA, обов'язково спробуйте її.

Red Dead Redemption 2 (фото: GamesRadar)

Just Cause 4

Розробник: Avalanche Studios

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Just Cause 4 славиться безпрецедентним рівнем хаосу, і досягається завдяки неймовірній свободі дій, що надається гравцеві.

Якщо вас вразила фізика гри в GTA 5, просто зачекайте, поки ви побачите, що можна зробити в Республіці Медічі. Щоб було ясно, Just Cause 4 не має ні сюжетної глибини, ні відточеності механіки, як у флагманської франшизи Rockstar, зате чудово справляється зі створенням масштабного хаосу.

Just Cause 4 (фото: GamesRadar)

Watch Dogs 2

Розробник: Ubisoft

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Оригінальна Watch Dogs була настільки похмурою історією, що до кінця помста Ейдена Пірса стає майже нестерпною, але Ubisoft прийняв цю критику близько до серця для сіквела.

Таким чином, продовження студії набагато ближче до настрою та тону сучасних ігор серії Grand Theft Auto, використовуючи свій сеттинг як сцену для їдкої сатири.

Пародія Rockstar на Силіконову долину все ж таки має більшу силу, ніж у Ubisoft, але Watch Dogs 2, тим не менш, містить безліч смішних моментів для всіх, кому доводилося сидіти на конференції Apple або дивитися рекламу Facebook.

Watch Dogs 2 (фото: GamesRadar)

Yakuza 0

Розробник: Sega

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Grand Theft Auto завжди хвалили за те, як вона пожвавлює міста, заповнюючи свої віртуальні світи десятками додаткових занять, якими можна насолоджуватися поза основною кампанією.

Yakuza 0 бере цю філософію дизайну та розвиває її до краю. Там, де в Grand Theft Auto 5 є теніс, йога і біржова торгівля, Yakuza 0 пропонує караоке, більярд, ігрові автомати, реслінг, боулінг, танці, азартні ігри.

Не всі побічні заняття зроблені зі смаком, але їхня проста кількість і різноманітність вражають. Масштаб не такий великий, як у GTA, але чого Yakuza не вистачає у кількості, вона компенсує (ексцентричною, незвичайною) якістю.

Yakuza 0 (фото: GamesRadar)

Sleeping Dogs

Розробник: United Front Games

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Повністю виправдовуючи свою назву, ставши несподіваним хітом у 2012 році, Sleeping Dogs привносить бойові мистецтва та трюки з бойовиків категорії B в умовності жанру відкритого світу злочинності. В результаті виходить гра, схожа на Grand Theft Auto.

На жаль, сіквел, який, як повідомляється, включав кооперативну кампанію, був скасований ще на ранніх етапах розробки, що робить Sleeping Dogs рідкісною перлиною, що заслуговує на більше визнання за нові ідеї, які вона принесла.

Гра навіть була перевидана на PlayStation 4 та Xbox One у 2014 році.

Sleeping Dogs (фото: GamesRadar)

Mafia 3

Розробник: Hanger 13

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Практично в кожній грі Grand Theft Auto так чи інакше фігурує мафія, тому серія Mafia від 2K стає чудовою відправною точкою для любителів відкритого світу із пристрастю до організованої злочинності.

Ці ігри здаються більш реалістичними, ніж GTA і подібні до неї, але вплив таких ігор, як San Andreas і Grand Theft Auto 4, легко простежується в їхньому дизайні.

Mafia 3, остання гра серії від студії Hangar 13, ще більше наближається до стилю Rockstar з фокусом на побічних завданнях та історією ветерана війни, який намагається втекти від минулого.

Тим не менш, історія, що повільно розгортається, натхнена не тільки Grand Theft Auto, але й такими фільмами, як "Хрещений батько" і "Славні хлопці", написана настільки ефектно, що іноді забуваєш, що граєш у відеогру, а не дивишся фільм Скорсезе.

Mafia 3 (фото: GamesRadar)

Lego City Undercover

Розробник: TT Fusion

Платформи: PC, PS4, Xbox One, Switch

Лего Grand Theft Auto - це клішований, проте ефективний опис однієї з кращих ігор Lego: Lego City Undercover. Однак цей чарівний платформер із відкритим світом приховує набагато більше, ніж просто імітацію.

Цегляна графіка чудова, безліч побічних завдань та колекційних предметів напрочуд добре опрацьовані, а наповнений культурними відсиланнями сюжет просто приголомшливий.

Для тих, хто зміг придбати нещодавній ремейк гри, Lego City Undercover тепер можна також насолоджуватися в кооперативному режимі або взяти з собою в дорогу завдяки версії для Nintendo Switch.

Lego City Undercover (фото: GamesRadar)

Payday 2

Розробник: Overkill

Платформи: PC, PS4, Xbox One

Якщо вам особливо сподобалася сумновідома місія "Трьохлиста конюшина" в Grand Theft Auto 4 або пограбування в Grand Theft Auto 5, то Payday 2 припаде вам до душі.

Багатокористувацький кооперативний екшен від Overkill Software дозволяє гравцям брати участь у серії ризикованих пограбувань, але все не так просто, як схопити гроші і втекти.

Подібно до пригод Майкла, Тревора та Франкліна, Payday 2 заохочує гравців продумувати свою стратегію до найдрібніших деталей, навіть дозволяючи оглянути місце злочину перед скоєнням пограбування того ж дня.

Фокус на онлайн-кооперативному командному геймплеї також нагадує багатокористувацькі пограбування, представлені в Grand Theft Auto Online в 2013 році, але, на щастя, в Payday 2 немає цих болісних завантажень.

Payday 2 (фото: GamesRadar)

The Simpsons Hit & Run

Розробник: Radical Entertainment

Платформи: PC, PS2, Xbox, GameCube

Radical Entertainment досягли неможливого із цим культовим хітом 2003 року. Гомер і компанія, звичайно, не можуть чинити злодіяння на тому ж рівні, що Ніко або Тревор, але ви все одно можете сіяти хаос за Спрінгфілдом.

The Simpsons: Hit & Run - це гра як для фанатів Сімпсонів, так і для ветеранів Grand Theft Auto, оскільки вона розумно розсипала посилання до свого серіального тезки по всій кампанії.

Правду кажучи, The Simpsons: Hit & Run вважається однією з найкращих, якщо не найкращою грою по Сімпсонам усіх часів. Якщо ви маєте можливість пограти в неї, і ви якимось чином цього ще не зробили, виправте це прямо зараз.

The Simpsons Hit & Run (фото: GamesRadar)

Saints Row

Розробник: Volition

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

Saints Row (2022) - це перезапуск популярної серії ігор Saints Row, розроблений студією Volition. На відміну від попередніх частин, цей реліз є переосмисленням серії, з новими персонажами, сеттингом і оновленим тоном.

Дія гри відбувається у вигаданому місті Санто-Ілесо, яке засноване на американському південному заході. Гравці керують новим головним героєм, відомим як "Бос", який починає будувати свою кримінальну імперію разом із друзями.

Можливо, новий Saints Row не зовсім той конкурент GTA 5, але це не означає, що тут немає веселощів. І крім того, після дев'яти років вивчення Лос-Сантоса, можливо, давно настав час знайти нове місце для відкритого світу і хаосу.

Saints Row (фото: GamesRadar)