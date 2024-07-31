10 лучших игр с полной свободой действий, которые скрасят ожидание GTA 6

Red Dead Redemption 2

Разработчик: Rockstar

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Несмотря на ранний 20-й век, Red Dead Redemption 2 воплощает в себе ценности GTA: свобода игрока в обширном живом открытом мире. Игра уделяет внимание даже мельчайшим деталям, а ее персонажи занимаются далеко не самыми благородными делами.

Будет слишком просто назвать Red Dead Redemption 2 "Grand Theft Auto с лошадьми", но если вы находитесь в настроении для игры в стиле GTA, обязательно попробуйте ее.

Red Dead Redemption 2 (фото: GamesRadar)

Just Cause 4

Разработчик: Avalanche Studios

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Just Cause 4 славится беспрецедентным уровнем хаоса, и достигается это благодаря невероятной свободе действий, предоставляемой игроку.

Если вас впечатлила физика игры в GTA 5, просто подождите, пока вы увидите, что можно сделать в Республике Медичи. Чтобы было ясно, Just Cause 4 не обладает ни сюжетной глубиной, ни отточенностью механики, как у флагманской франшизы Rockstar, но зато превосходно справляется с созданием масштабного хаоса.

Just Cause 4 (фото: GamesRadar)

Watch Dogs 2

Разработчик: Ubisoft

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Оригинальная Watch Dogs была настолько мрачной историей, что к концу месть Эйдена Пирса становится почти невыносимой, но Ubisoft принял эту критику близко к сердцу для сиквела.

Таким образом, продолжение студии гораздо ближе к настроению и тону современных игр серии Grand Theft Auto, используя свой сеттинг как сцену для едкой сатиры.

Пародия Rockstar на Силиконовую долину все же обладает большей силой, чем у Ubisoft, но Watch Dogs 2, тем не менее, содержит множество смешных моментов для всех, кому приходилось сидеть на конференции Apple или смотреть рекламу Facebook.

Watch Dogs 2 (фото: GamesRadar)

Yakuza 0

Разработчик: Sega

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Grand Theft Auto всегда хвалили за то, как она оживляет города, заполняя свои виртуальные миры десятками дополнительных занятий, которыми можно наслаждаться вне основной кампании.

Yakuza 0 берет эту философию дизайна и развивает ее до предела. Там, где в Grand Theft Auto 5 есть теннис, йога и биржевая торговля, Yakuza 0 предлагает караоке, бильярд, игровые автоматы, реслинг, боулинг, танцы, азартные игры.

Не все побочные занятия сделаны со вкусом, но их простое количество и разнообразие поражают. Масштаб не такой большой, как в GTA, но чего Yakuza не хватает в количестве, она компенсирует (эксцентричным, необычным) качеством.

Yakuza 0 (фото: GamesRadar)

Sleeping Dogs

Разработчик: United Front Games

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Полностью оправдывая свое название, став неожиданным хитом в 2012 году, Sleeping Dogs привносит боевые искусства и трюки из боевиков категории B в условности жанра открытого мира преступности. В результате получается игра, похожая на Grand Theft Auto.

К сожалению, сиквел, который, как сообщается, включал кооперативную кампанию, был отменен еще на ранних этапах разработки, что делает Sleeping Dogs редкой жемчужиной, заслуживающей большего признания за новые идеи, которые она принесла.

Игра даже была переиздана на PlayStation 4 и Xbox One в 2014 году.

Sleeping Dogs (фото: GamesRadar)

Mafia 3

Разработчик: Hanger 13

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Практически в каждой игре Grand Theft Auto так или иначе фигурирует мафия, поэтому серия Mafia от 2K становится отличной отправной точкой для любителей открытого мира с пристрастием к организованной преступности.

Эти игры кажутся более реалистичными, чем GTA и подобные ей, но влияние таких игр, как San Andreas и Grand Theft Auto 4, легко прослеживается в их дизайне.

Mafia 3, последняя на данный момент игра серии от студии Hangar 13, еще больше приближается к стилю Rockstar с фокусом на побочных заданиях и историей ветерана войны, пытающегося убежать от прошлого.

Тем не менее, медленно разворачивающаяся история вдохновлена не только Grand Theft Auto, но и такими фильмами, как "Крестный отец" и "Славные парни", написана настолько эффектно, что иногда забываешь, что играешь в видеоигру, а не смотришь фильм Скорсезе.

Mafia 3 (фото: GamesRadar)

Lego City Undercover

Разработчик: TT Fusion

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Switch

Лего Grand Theft Auto - это клишированное, но тем не менее эффективное описание одной из лучших игр Lego: Lego City Undercover. Однако этот очаровательный платформер с открытым миром скрывает гораздо больше, чем просто имитацию.

Кирпичная графика восхитительна, множество побочных заданий и коллекционных предметов удивительно хорошо проработаны, а наполненный культурными отсылками сюжет просто уморителен.

Для тех, кто смог приобрести недавний ремейк игры, Lego City Undercover теперь можно также наслаждаться в кооперативном режиме или даже взять с собой в дорогу благодаря версии для Nintendo Switch.

Lego City Undercover (фото: GamesRadar)

Payday 2

Разработчик: Overkill

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Если вам особенно понравилась печально известная миссия "Трехлистный клевер" в Grand Theft Auto 4 или ограбления в Grand Theft Auto 5, то Payday 2 придется вам по душе.

Многопользовательский кооперативный экшен от Overkill Software позволяет игрокам участвовать в серии рискованных ограблений, но все не так просто, как схватить деньги и сбежать.

Подобно приключениям Майкла, Тревора и Франклина, Payday 2 поощряет игроков продумывать свою стратегию до мельчайших деталей, даже позволяя осмотреть место преступления перед совершением ограбления в тот же день.

Фокус на онлайн-кооперативном командном геймплее также напоминает многопользовательские ограбления, представленные в Grand Theft Auto Online в 2013 году, но, к счастью, в Payday 2 нет этих мучительных загрузок.

Payday 2 (фото: GamesRadar)

The Simpsons Hit & Run

Разработчик: Radical Entertainment

Платформы: PC, PS2, Xbox, GameCube

Radical Entertainment достигли невозможного с этим культовым хитом 2003 года. Гомер и компания, конечно, не могут совершать злодеяния на том же уровне, что Нико или Тревор, но вы все равно можете сеять хаос по Спрингфилду.

The Simpsons: Hit & Run - это игра как для фанатов Симпсонов, так и для ветеранов Grand Theft Auto, поскольку она умно рассыпала отсылки к своему сериальному тезке по всей кампании.

По правде говоря, The Simpsons: Hit & Run считается одной из лучших, если не самой лучшей игрой по Симпсонам всех времен. Если у вас есть возможность поиграть в нее, и вы каким-то образом этого еще не сделали, исправьте это прямо сейчас.

The Simpsons Hit & Run (фото: GamesRadar)

Saints Row

Разработчик: Volition

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

Saints Row (2022) - это перезапуск популярной серии игр Saints Row, разработанный студией Volition. В отличие от предыдущих частей, этот релиз представляет собой переосмысление серии, с новыми персонажами, сеттингом и обновленным тоном.

Действие игры происходит в вымышленном городе Санто-Илесо, который основан на американском юго-западе. Игроки управляют новым главным героем, известным как "Босс", который начинает строить свою криминальную империю вместе с друзьями.

Возможно, новый Saints Row не совсем тот конкурент GTA 5, но это не значит, что здесь нет веселья. И кроме того, после девяти лет изучения Лос-Сантоса, возможно, давно пора найти новое место для открытого мира и хаоса.

Saints Row (фото: GamesRadar)